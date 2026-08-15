Ένας πρωτοφανής κίνδυνος απειλεί τη Χαβάη, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πρώτο τυφώνα που αναμένεται να πλήξει άμεσα το νησί, εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι Αρχές βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Οι μετεωρολόγοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου για ακραίες βροχοπτώσεις, ενώ το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων εντόπισε την τροπική καταιγίδα «Λάλα» περίπου 440 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Σάουθ Πόιντ.

Με ανέμους που αγγίζουν ήδη τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και συνεχή ενίσχυση, το φαινόμενο κινείται δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα 22 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας τη δυναμική να μετατραπεί σε καταστροφικό τυφώνα.

Οι προειδοποιήσεις των ειδικών εστιάζουν σε φαινόμενα που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, όπως αιφνίδιες πλημμύρες, σαρωτικές κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές με απότομη μορφολογία εδάφους, καθώς και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα.

Τη σοβαρότητα της κατάστασης υπογράμμισε ο κυβερνήτης Τζος Γκριν, κάνοντας λόγο για μια τεράστια καταιγίδα. Στο στόχαστρο του φαινομένου βρίσκεται το νότιο άκρο του νησιού, όπου αναμένεται να περάσει το «μάτι» του τυφώνα. Παρότι πρόκειται για μια απομακρυσμένη και αγροτική περιοχή, η ανησυχία είναι έντονη, καθώς ο πληθυσμός της αυξάνεται σταθερά, φιλοξενώντας αναπτυσσόμενους οικισμούς παραγωγών καφέ και κτηνοτρόφων.