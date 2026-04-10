Εντυπωσιακές σκηνές καταγράφηκαν στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας λάβα σε μεγάλα ύψη. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο επιβλέπει συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου, η έκρηξη ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Ελλάδας) και μεταδόθηκε ζωντανά.

 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πίδακες λάβας έφτασαν έως και τα 190 μέτρα πάνω από το έδαφος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με διαρκή δραστηριότητα – με διαλείμματα – από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

 

 

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας στο πλαίσιο της τρέχουσας εκρηκτικής περιόδου. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

