Εντυπωσιακές σκηνές καταγράφηκαν στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας λάβα σε μεγάλα ύψη. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο επιβλέπει συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου, η έκρηξη ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Ελλάδας) και μεταδόθηκε ζωντανά.

Kilauea volcano in Hawaii, Episode 44, is erupting now. The north vent is sending up tall lava fountains. -USGS pic.twitter.com/M1XDMLzGys — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 9, 2026

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πίδακες λάβας έφτασαν έως και τα 190 μέτρα πάνω από το έδαφος, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα. Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με διαρκή δραστηριότητα – με διαλείμματα – από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας στο πλαίσιο της τρέχουσας εκρηκτικής περιόδου. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές.