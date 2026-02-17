Για ακόμη μία φορά τους τελευταίους μήνες, το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας θεαματικούς πίδακες λάβας και σύννεφα τέφρας που έγιναν ορατά σε μεγάλη απόσταση.

NATURE’S FURY: Lava shot into the sky, reaching heights of 1,300 feet, as Hawaii’s Kilauea volcano erupted. pic.twitter.com/u07fDpA4sN — Fox News (@FoxNews) February 16, 2026



Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), το πιο πρόσφατο εκρηκτικό επεισόδιο έληξε αργά το βράδυ της Κυριακής (16/2) (τοπική ώρα), δηλαδή τη Δευτέρα (17/2) για την Ελλάδα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας, καθώς το Κιλαουέα παραμένει ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

🚨⚡️Phase 42 of the Kilauea volcano eruption: Two craters spewed lava fountains up to 400 meters high for 10 hours, releasing 11 million cubic meters of magma, with a record flow rate of 770 m³/s and emissions of 100,000 tons of sulfur dioxide. pic.twitter.com/DT7Z7JYS9p — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) February 17, 2026



Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ενεργοί ήταν τόσο ο βόρειος όσο και ο νότιος κρατήρας. Στην πιο έντονη φάση της έκρηξης, οι πίδακες λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε εντυπωσιακά ύψη 350 έως 400 μέτρων, ενώ στον βόρειο κρατήρα άγγιξαν τα 300 μέτρα.

pic.twitter.com/Horl0omvHY Rekaman ini adalah footage asli dari erupsi Gunung Kīlauea tahun 2018 di kawasan Leilani Estates, Hawaii, saat lava meluap dan menutup jalan serta kendaraan. Video yang menduga ini AI karena

videonya kemungkinan memakai teknik timelapse, sehingga aliran… — Belanje (@blnje) February 17, 2026

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευση λεπτόκοκκης ηφαιστειακής τέφρας προς τα νοτιοδυτικά του κρατήρα, φαινόμενο που συνδέεται με την έντονη πίεση και τη συνεχή κίνηση του μάγματος στο εσωτερικό του ηφαιστείου. Οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη θεαματική φύση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν άμεσες απειλές για κατοικημένες περιοχές.