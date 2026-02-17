Για ακόμη μία φορά τους τελευταίους μήνες, το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη παρουσίασε έντονη δραστηριότητα, εκτοξεύοντας θεαματικούς πίδακες λάβας και σύννεφα τέφρας που έγιναν ορατά σε μεγάλη απόσταση.

 


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), το πιο πρόσφατο εκρηκτικό επεισόδιο έληξε αργά το βράδυ της Κυριακής (16/2)  (τοπική ώρα), δηλαδή τη Δευτέρα (17/2) για την Ελλάδα. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας, καθώς το Κιλαουέα παραμένει ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο.

 


Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, ενεργοί ήταν τόσο ο βόρειος όσο και ο νότιος κρατήρας. Στην πιο έντονη φάση της έκρηξης, οι πίδακες λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε εντυπωσιακά ύψη 350 έως 400 μέτρων, ενώ στον βόρειο κρατήρα άγγιξαν τα 300 μέτρα.

 

 

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευση λεπτόκοκκης ηφαιστειακής τέφρας προς τα νοτιοδυτικά του κρατήρα, φαινόμενο που συνδέεται με την έντονη πίεση και τη συνεχή κίνηση του μάγματος στο εσωτερικό του ηφαιστείου. Οι αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τη θεαματική φύση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν άμεσες απειλές για κατοικημένες περιοχές.

