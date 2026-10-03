Τίτλοι τέλους για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς του Ειρηνικού Ωκεανού, καθώς η διάσημη αψίδα Hōlei Sea στη Χαβάη αποτελεί πλέον παρελθόν.

Ο εντυπωσιακός αυτός βράχος από ηφαιστειακά πετρώματα, που ορθωνόταν σε ύψος περίπου 27,4 μέτρων και μετρούσε περίπου 550 χρόνια ζωής, κατέρρευσε ολοσχερώς στο νερό.

Το χρονικό της υποχώρησης του βράχου

Παρότι η ακριβής στιγμή που το πέτρωμα υποχώρησε δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, τα δεδομένα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ προσδιορίζουν το συμβάν μεταξύ 23 και 27 Σεπτεμβρίου.

Στις 23 του μηνός ο σχηματισμός στεκόταν ακόμη όρθιος πάνω από τα κύματα, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν την πλήρη εξαφάνισή του.

Προαναγγελθείσα κατάρρευση λόγω διάβρωσης

Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε πλήρως τους επιστήμονες, καθώς η παράκτια γραμμή γύρω από την αψίδα παρουσίαζε έντονα σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια.

Η αρμόδια υπηρεσία είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση ήδη από το 2021, επισημαίνοντας ότι η φυσική διάβρωση θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα στην πτώση της.

Η Hōlei Sea Arch βρισκόταν στο τέρμα της διαδρομής Chain of Craters στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και αποτελούσε διαχρονικά έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της περιοχής.