Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Τίτλοι τέλους για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς του Ειρηνικού Ωκεανού, καθώς η διάσημη αψίδα Hōlei Sea στη Χαβάη αποτελεί πλέον παρελθόν.

Ο εντυπωσιακός αυτός βράχος από ηφαιστειακά πετρώματα, που ορθωνόταν σε ύψος περίπου 27,4 μέτρων και μετρούσε περίπου 550 χρόνια ζωής, κατέρρευσε ολοσχερώς στο νερό.

Το χρονικό της υποχώρησης του βράχου

Παρότι η ακριβής στιγμή που το πέτρωμα υποχώρησε δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, τα δεδομένα της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ προσδιορίζουν το συμβάν μεταξύ 23 και 27 Σεπτεμβρίου.

Στις 23 του μηνός ο σχηματισμός στεκόταν ακόμη όρθιος πάνω από τα κύματα, ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν την πλήρη εξαφάνισή του.

Προαναγγελθείσα κατάρρευση λόγω διάβρωσης

Η εξέλιξη αυτή δεν αιφνιδίασε πλήρως τους επιστήμονες, καθώς η παράκτια γραμμή γύρω από την αψίδα παρουσίαζε έντονα σημάδια αστάθειας εδώ και χρόνια.

Η αρμόδια υπηρεσία είχε εκδώσει σχετική προειδοποίηση ήδη από το 2021, επισημαίνοντας ότι η φυσική διάβρωση θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα στην πτώση της.

Η Hōlei Sea Arch βρισκόταν στο τέρμα της διαδρομής Chain of Craters στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και αποτελούσε διαχρονικά έναν από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της περιοχής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Hōlei Sea Arch #γεωλογικά φαινόμενα #Διεθνή νέα #Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων #Ειρηνικός Ωκεανός #περιβάλλον #Χαβάη