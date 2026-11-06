Το ηφαίστειο Κιλαουέα στο νησί Χαβάης εκτόξευσε λάβα για ακόμη μια φορά χθες, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Πρόκειται για την 56η έκρηξη που σημειώνεται στην καλντέρα της κορυφής του ηφαιστείου, από τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι πίδακες λάβας ήταν σχετικά χαμηλοί και σύμφωνα με πληροφορίες, εκτοξεύτηκαν σε εκτιμώμενο ύψος 91 μέτρων.

Βίντεο από την έκρηξη:

Οι άνεμοι στην περιοχή της έκρηξης έπνεαν βορειοανατολικά, με αποτέλεσμα τα ηφαιστειακά αέρια και το ηφαιστειακό υλικό να διασκορπιστούν προς τα νοτιοδυτικά, κυρίως σε μια κλειστή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Σημειώνεται πως τα επεισόδια εκτόξευσης συνήθως διαρκούν 12 ώρες ή λιγότερο, αλλά η τέφρα μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερο χρόνο ανάλογα με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες.