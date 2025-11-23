Εντυπωσιακές εικόνες μας έρχονται από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη. Το ηφαίστειο αυτό βρίσκεται σε ενεργή φάση, καθώς από χθες (22/11) καταγράφονται συνεχόμενες υπερχειλίσεις λάβας. Ωστόσο, η πρώτη έκρηξη έγινε στις 9 Νοεμβρίου και οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο κύκλος των αναταραχών και δεν έχει τελειώσει.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες του USGS επιβλέπουν τις αλλεπάλληλες εκρήξεις και όπως φαίνεται περιμένουν τουλάχιστον μια ακόμα, 37η στη σειρά και δίνουν πιθανότητες να συμβεί από τις 23 ως τις 25 Νοεμβρίου.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

Οι Αρχές της Χαβάης είναι σε επιφυλακή, καθώς η κατάσταση στην οποία βρίσκονται χρήζει συνεχούς παρακολούθησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής, ούτε υπάρχουν τραυματίες.