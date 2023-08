O αριθμός των νεκρών από τις φωτιές στη Χαβάη έφθασε τους 96, ενώ οι συγγενείς των αγνοουμένων ψάχνουν εναγωνίως για ένα σημάδι ότι οι αγαπημένοι τους μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί και οι επιζώντες προσπαθούν να διαχειριστούν το μέγεθος της καταστροφής.

Μερικές ημέρες μετά την κόλαση που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της παραθαλάσσιας πόλης Λαχέινα την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, ομάδες πυροσβεστών συνέχιζαν να προσπαθούν να κατασβέσουν αναζωπυρώσεις ενώ σκύλοι, εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό πτωμάτων, ερευνούσαν στα αποκαΐδια της πόλης αναζητώντας θύματα.

Ο απολογισμός των νεκρών — που έδωσαν οι τοπικές αρχές αργά χθες, Κυριακή (τοπική ώρα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας)– καθιστά αυτή την πυρκαγιά τη χειρότερη φυσική καταστροφή στη Χαβάη, ξεπερνώντας το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, ένα χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία. Πρόκειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων που έχει προκληθεί από πυρκαγιά στις ΗΠΑ από το 1918, όταν 453 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε φωτιά στη Μινεσότα και το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με στοιχεία από την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας.

🇺🇸 USA, Hawaii, Fire balance on the island of Maui, Hawaii: ▪️at least 89 people died ▪️almost 1,000 people are missing ▪️Flames destroyed more than 2,200 buildings, including the vast majority of houses. ▪️Thousands of people are now homeless. ▪️This is the deadliest wildfire in… pic.twitter.com/BDarT2QEX9

— Peacemaker (@jardacarda72) August 14, 2023