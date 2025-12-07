Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Θεαματικές εικόνες από φρέσκια, πυρακτωμένη λάβα κατέγραψαν το Σάββατο 6/12 οι επιστήμονες στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, καθώς ισχυροί πίδακες εκτοξεύονταν από τον κρατήρα, σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της νέας παρατεταμένης περιόδου ηφαιστειακής δραστηριότητας σε ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη. Μάλιστα, απομακρυσμένη κάμερα που παρακολουθούσε το φαινόμενο τέθηκε εκτός λειτουργίας τη στιγμή της έντονης έκρηξης.

Whoahhhhhh, damn! Kilauea 👀👀 She melted the other camera!! pic.twitter.com/6V60rfiBEf — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 6, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ηφαιστειολογικού Παρατηρητηρίου της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), «συνεχόμενοι πίδακες λάβας ύψους περίπου 15 έως 30 μέτρων εκτοξεύονται από το βόρειο άνοιγμα», με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι «το ύψος των στηλών αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς».

Το νέο αυτό επεισόδιο της συνεχιζόμενης έκρηξης -38ο κατά σειρά κύμα λιωμένων πετρωμάτων και αερίων που αναβλύζουν από τα έγκατα της γης-ξεκίνησε στις 8:45 το πρωί, τοπική ώρα (18:45 GMT), όπως γνωστοποίησε η USGS. Η δραστηριότητα αυτή εμφανίζεται διακεκομμένα από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, όταν και ξεκίνησε η τρέχουσα εκρηκτική φάση, με κάθε επεισόδιο να διαρκεί συνήθως «μία ημέρα ή και λιγότερο».

Οι εκρήξεις, σύμφωνα με τους ειδικούς, «παραμένουν περιορισμένες στον κρατήρα, εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης», ενώ μέχρι στιγμής δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα σε τοπικά αεροδρόμια από αέρια ή τέφρα.

In case you ever wondered what it would be liked to be engulfed in a lava fountain… This video was recorded by the V3 camera, located on the south rim of Halema‘uma‘u crater at the summit of Kīlauea volcano on the Island of Hawai‘i. The camera, located in a hazardous closed… pic.twitter.com/7coXye39AK — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 6, 2025

Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή τόσο για τις υψηλές συγκεντρώσεις ηφαιστειακών αερίων όσο και για το φαινόμενο της λεγόμενης «τρίχας της Πελέ». Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτά νήματα ηφαιστειακού γυαλιού που «παράγονται συχνά από πίδακες λάβας» και «μπορούν να μεταφερθούν ακόμη και πάνω από 10 μίλια (15 χιλιόμετρα) μακριά από το σημείο της έκρηξης». Παράλληλα, θερμά και αιχμηρά θραύσματα ηφαιστειακού υλικού ενδέχεται να καταλήξουν στο έδαφος σε ακτίνα 1 έως 3 χιλιομέτρων από τα σημεία εκτόξευσης.

Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως και βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή δράση από το 1983, με αλλεπάλληλες εκρήξεις που έχουν αλλάξει κατά καιρούς τη μορφολογία της περιοχής. Αποτελεί ένα από τα έξι ενεργά ηφαίστεια του αρχιπελάγους της Χαβάης, όπου δεσπόζει και το κολοσσιαίο Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Γης τόσο σε όγκο όσο και σε επιφάνεια.

Παρότι μικρότερο σε μέγεθος σε σχέση με το γειτονικό Μάουνα Λόα, το Κιλαουέα εμφανίζει πολύ πιο συχνή και έντονη δραστηριότητα, αποτελώντας διαχρονικά αντικείμενο μελέτης για τους ηφαιστειολόγους. Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους ηφαιστειακούς προορισμούς στον κόσμο, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες που παρακολουθούν το εντυπωσιακό «θέατρο της φωτιάς» από ελικόπτερα, θαυμάζοντας από ψηλά τα ποτάμια της λάβας να φωτίζουν το σκοτάδι.

Με πληροφορίες από: Associated Press