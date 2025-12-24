Ένα από τα πλέον ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη και σίγουρα το πιο εντυπωσιακό, είναι το Κιλαουέα στη Χαβάη, το συνεχίζει να «βρυχάται» το τελευταίο διάστημα και να εκτοξεύει λάβα σε πολύ μεγάλα ύψη.

Χθες Τρίτη (23/12) καταγράφηκε μία ακόμη μεγάλη έκρηξη στο συγκεκριμένο ηφαίστειο, που εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Το «επεισόδιο 39», όπως καταχωρήθηκε στο αρχείο του USGS, κορύφωσε τη δραστηριότητά του σήμερα (24/12), μία ημέρα μετά, προσφέροντας για πολλές ώρες εντυπωσιακές εικόνες.

Υπολογίζεται ότι από χθες έως σήμερα, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κυβικά λάβας.

Παρακολουθείστε τα εντυπωσιακά πλάνα από τη δραστηριότητα του ηφαιστείου τις τελευταίες ώρες