Το ηφαίστειο Κιλαουέα, στην καρδιά της Χαβάης, ενεργοποιήθηκε ξανά την Παρασκευή, εκτοξεύοντας λάβα που έφτασαν σε ύψος 30 μέτρων, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή φυσική παράσταση.

Αυτή ήταν η 31η φορά από τον Δεκέμβριο, που το ηφαίστειο εκδηλώνει τόσο ισχυρή δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια, στον κόσμο.

Η εκρηκτική διαδικασία ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν ο βόρειος αγωγός στον κρατήρα Halemaumau, άρχισε να εκτοξεύει συνεχώς λάβα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι πίδακες λάβας υπερχείλισαν και το φαινόμενο έγινε ακόμα πιο εντυπωσιακό το απόγευμα, χωρίς όμως να υπάρξουν άμεσες απειλές για τους κατοίκους.

Όλη η δραστηριότητα περιορίστηκε στην κορυφή του κρατήρα.

Η έκρηξη έχει ήδη προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, όπου ντόπιοι και τουρίστες παρακολουθούν από κοντά την αναζωογονητική αυτή φυσική παράσταση.

Ο κρατήρας Halemaumau είναι επίσης διάσημος στην τοπική παράδοση ως ο τόπος διαμονής της θεάς των ηφαιστείων, Pele, κάτι που προσδίδει μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Επιπλέον, οι ζωντανές μεταδόσεις του ηφαιστείου, προσφέρουν την ευκαιρία σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, να παρακολουθήσουν το φαινόμενο από την άνεση του σπιτιού τους, μέσω των καμερών της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

Οι κάμερες καταγράφουν την δραστηριότητα από τρεις διαφορετικές γωνίες, δίνοντας στους θεατές την αίσθηση ότι συμμετέχουν στην παράσταση.

Η Janice Wei, εθελόντρια του Πάρκου, που έχει καταγράψει πολλές φορές τη δραστηριότητα του ηφαιστείου, περιγράφει τη σκηνή:

«Η λάβα ακούγεται σαν βρυχηθμός τζετ, και η θερμότητα είναι τόσο έντονη, που τη νιώθεις ακόμη και από απόσταση πάνω από 1 μίλι».

Το Κιλαουέα βρίσκεται στο νησί Χαβάη, περίπου 320 χιλιόμετρα νότια της Χονολουλού.