Με παραγγελία από το Cheesecake Factory επέλεξαν να συνοδεύσουν την εκλογική βραδιά τα μέλη του προσωπικού του Λευκού Οίκου, τα οποία παρακολουθούσαν από τα γραφεία τους την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Τη σχετική φωτογραφία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Kaelan Dorr, επικεφαλής της ψηφιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου. Στην ανάρτησή του εμφανίζεται η χαρακτηριστική ριγέ πλαστική σακούλα της αλυσίδας εστιατορίων, συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Στον Λευκό Οίκο τρώμε καλά κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης μέρας».

Το σχόλιο του Ομπάμα που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη επιλογή φαγητού μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς το Cheesecake Factory βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Αφορμή στάθηκε σχόλιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, παρομοιάζοντας την εικόνα του κτιρίου με εκείνη ενός χώρου στον οποίο «άνοιξε ο Σαντάμ Χουσεΐν ένα Cheesecake Factory».

Η απάντηση από το στρατόπεδο Τραμπ

Η τοποθέτηση του Ομπάμα προκάλεσε αντιδράσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο και τους πολιτικούς του συμμάχους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για ελιτισμό.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επισκέφθηκε κατάστημα της συγκεκριμένης αλυσίδας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση λίγων τετραγώνων από τον Λευκό Οίκο.

Έτσι, η παραγγελία του προσωπικού του Λευκού Οίκου απέκτησε έναν επιπλέον συμβολισμό, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από ένα σχόλιο για την αισθητική του προεδρικού κτιρίου.