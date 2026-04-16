Ενώ η εκεχειρία στο πολεμικό μέτωπο του Ιράν εκπνέει σε λίγες ημέρες, σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη στέλνουν οι ΗΠΑ και δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να επανεκκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις, σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Ιράν, μπορείς να επιλέξεις ένα μέλλον με ευημερία, και ελπίζουμε ότι θα το κάνετε για τον λαό σας», είπε.
«Αλλά αν το Ιράν επιλέξει λάθος, τότε θα αντιμετωπίσει αποκλεισμό και βομβαρδισμούς που θα πλήξουν υποδομές, την ηλεκτροδότηση και την ενέργεια» συμπλήρωσε.
Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:
Διαβάστε τις εξελίξεις μέχρι σήμερα.
Στρατηγός Κέιν: Αντιτορπιλικά 10 ορόφων, οπλισμένα με πυραύλους, περιπολούν στο Ορμούζ
Ο στρατηγός Νταν Κέιν απηύθυνε προειδοποιήσεις προς το Ιράν, λέγοντας ότι το αμερικανικό ναυτικό περιπολεί τα Στενά του Ορμούζ.
Τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke έχουν «σχεδόν 10 ορόφους ύψος» και είναι «οπλισμένα μέχρι τα δόντια με πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κρουζ επίγειας επίθεσης, πυραύλους κατά πλοίων, πυραύλους κατά υποβρυχίων, τορπίλες, ναυτικά πυροβόλα πέντε ιντσών, πολλαπλά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (και) ελικόπτερα επιβιβασμένων».
Ο Κέιν πρόσθεσε ότι αυτό έχει επεκτείνει την εμβέλεια και τις δυνατότητες των αντιτορπιλικών του ναυτικού.
Αλλά το ισχυρότερο μέρος του στόλου είναι «ο Αμερικανός ναύτης» με περισσότερους από 300 επιβαίνοντες, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά και την ψυχή αυτών των πολεμικών πλοίων».
«Επιχειρούν όλο το εικοσιτετράωρο σε διαρκή κατάσταση ετοιμότητας, προσφέροντας πάντα τις υπηρεσίες τους για την κοινή μας δύναμη», ανέφερε ο Κέιν.
General Caine:
In addition to this blockade, the Joint Force, through operations and activities in other areas of responsibility—like the Pacific area of responsibility under the command of Admiral Paparo—will actively pursue any Iranian-flagged vessel or any vessel attempting…
— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
Πώς εφαρμόζεται ο ναυτικός αποκλεισμός
Ο στρατηγός Κέιν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό.
Όπως είπε:
«Ένας νεαρός ναύτης, βρίσκεται συνήθως στη γέφυρα ενός από αυτά τα αντιτορπιλικά, ενώ ένας κατώτερος αξιωματικός μεταδίδει με το το μικρόφωνο το μήνυμα:
«Μην επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον αποκλεισμό. Τα πλοία θα επιβιβάζονται για απαγόρευση και κατάσχεση. Κατά τη διέλευση από ή προς ιρανικά λιμάνια, γυρίστε πίσω ή προετοιμαστείτε για επιβίβαση. Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτόν τον αποκλεισμό, θα χρησιμοποιήσουμε βία».
General Caine:
At each point, the United States Navy will transmit a warning—a young sailor, normally on the bridge of one of those destroyers. A junior officer picks up that mic and transmits, and I quote:
“Do not attempt to breach the blockade.
Vessels will be boarded for… pic.twitter.com/VT6LvPBUnT
— Clash Report (@clashreport) April 16, 2026
Η καταστροφή της γέφυρας Qasmiyeh θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση στον Λίβανο
Η γέφυρα Qasmiyeh έχει ουσιαστικά κοπεί στη μέση από την τελευταία ισραηλινή επίθεση.
Η γέφυρα συνδέει τον νότιο και τον βόρειο Λίβανο και διασχίζει τον ποταμό Litani.
Αυτό θα επιδεινώσει την ήδη αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι στον Λίβανο και περίπου 100.000 έως 150.000 πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται νότια αυτού του ποταμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Ουσιαστικά τώρα είναι αποκομμένοι από την υπόλοιπη χώρα. Τα στρατεύματα της UNIFIL βρίσκονται τώρα στο σημείο.
Ο ΟΗΕ βρίσκεται επίσης στη γραμμή του πυρός τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Αρκετοί από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε διάφορα περιστατικά και έχουν παρενοχληθεί από ισραηλινά στρατεύματα που βρίσκονται εντός λιβανέζικου εδάφους.
Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά μέρη όπως αυτή η γέφυρα, από την οποία εξαρτώνται τα στρατεύματα του ΟΗΕ, οι πολίτες, ο λιβανέζικος στρατός και οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τη βοήθεια να φτάσει σε αυτές τις περιοχές στο νότιο Λίβανο.
Το Ισραήλ λέει ότι καταστρέφει αυτό το είδος κρίσιμης υποδομής σε όλο τον Λίβανο για να εμποδίσει τη Χεζμπολάχ να μετακινεί μαχητές και όπλα σε όλη τη χώρα, αλλά οι άμαχοι καταλήγουν να πληρώνουν υψηλό τίμημα για αυτές τις απώλειες.
ΥΠΑΜ ΗΠΑ: Για όσο χρειαστεί ο αποκλεισμός του Ιράν και ο έλεγχος του Ορμούζ
To Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ελέγχει την κυκλοφορία μέσω του Στενού του Ορμούζ επειδή το Ιράν δεν έχει πλέον Ναυτικό και ο ναυτικό αποκλεισμός θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ομιλία του στα μέσα ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.
Επιπλέον, κάλεσε το Ιράν να επιδείξει σύνεση διαφορετικά θα «συνεχιστεί ο αποκλεισμός και θα πέφτουν βόμβες σε υποδομές και ενέργεια».
Ο Χέγκσεθ στράφηκε και προς την Κίνα, λέγοντας ότι είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας των 15 ημερών .
Γερμανία: Έτοιμη να συμμετάσχει σε αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ
Η Γερμανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung.
Κατά την ίδια πηγή, το Βερολίνο εξετάζει τη συμβολή του με:
– επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης
– θαλάσσια επιτήρηση
Reuters: Ο Αούν δεν θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου, παρά τις δηλώσεις Τραμπ
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δεν πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τρεις Λιβανέζους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters την Πέμπτη.
Η εξέλιξη έρχεται μετά από δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ηγέτες των δύο χωρών επρόκειτο να συνομιλήσουν.
Δύο από τους Λιβανέζους αξιωματούχους ανέφεραν ότι η πρεσβεία του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την αμερικανική κυβέρνηση, πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία του Αούν με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Πέμπτη, ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου δεν θα συνομιλήσει με τον Νετανιάχου.
Πάπας: Η οικουμένη «λεηλατείται από μια χούφτα τυράννους»
Ο κόσμος «λεηλατείται από μια χούφτα τυράννους», δήλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ από το Καμερούν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποδαυλίζει την ένταση με νέα εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Από το Καμερούν όπου συνεχίζει την περιοδεία του στην Αφρική, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας μίλησε με ασυνήθιστα επικριτικό τόνο κατά ηγετών που ξοδεύουν δισεκατομμύρια σε πολέμους επισημαίνουν διεθνή πρακτορεία.
Οι επικρίσεις στράφηκαν και σε ηγέτες που χρησιμοποίησαν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουνι πολέμους, απαντώντας προφανώς στη ρητορική Τραμπ αλλά και σε ανάρτηση που διέγραψε.
Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν
Για δεύτερη ημέρα ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για επαφές με την ιρανική ηγεσία, προειδοποιώντας ότι στις 22 Απριλίου εκπνέει η εκεχειρία των 15 ημερών. Νωρίτερα, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών που ήταν και επικεφαλής στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ισλαμαμπάντ.
Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επίσκεψη του Ασίμ Μουνίρ στο Ιράν έχει βοηθήσει στον περιορισμό των διαφορών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενισχύοντας τις πιθανότητες για διεξαγωγή νέου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ.
Ωστόσο αγκάθι παραμένει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και το αμερικανικό αίτημα πλήρους διακοπής του πυρηνικού προγράμματος για 20 χρόνια, με την Τεχεράνη να αντιπροετείνει 5 χρόνια.
🔴 BREAKING: Pakistan's army chief Field Marshal Syed Asim Munir met Iran's parliament speaker Mohammed Bagher Ghalibaf, Iranian state television says, after Pakistani mediators traveled to Iran to press efforts to end the war with the United States and Israel.
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 16, 2026
ΗΠΑ και Ισραήλ επιβεβαιώνουν τον στενό στρατιωτικό συντονισμό, λέει ο Αμερικανός ναύαρχος
Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τους Χέγκεθ και Κέιν, ο Ναύαρχος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Αρχηγό Άμυνας του Ισραήλ, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, για να διασφαλίσει ότι οι δύο πλευρές παραμένουν στενά ευθυγραμμισμένες στον πόλεμό τους κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι πράγματι το κάνουν.
Λίβανος: Ο Αούν φέρεται να αρνήθηκε επαφή με τον Νετανιάχου σε συνομιλία με τον Ρούμπιο
Την πρόθεση του Λιβάνου να μην προχωρήσει σε απευθείας επικοινωνία με το Ισραήλ μετέφερε ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του λιβανέζικου δικτύου LBCI, που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο Channel 12.
Κέιν: Οι ΗΠΑ θα στοχοποιούν πλοία που στηρίζουν το Ιράν σε χωρικά και διεθνή ύδατα
Ο ανώτατος στρατηγός των ΗΠΑ Νταν Κέιν δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταδιώκουν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να παράσχει υποστήριξη στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η επιβολή των μέτρων θα πραγματοποιείται τόσο εντός των ιρανικών χωρικών υδάτων όσο και σε διεθνή ύδατα.
Ο Κέιν είπε:
– Πλοία που συνδέονται με το Ιράν θα υπόκεινται σε νηοψίες και ενδεχόμενη κατάσχεση
– Οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούνται τόσο στα ιρανικά χωρικά ύδατα όσο και σε διεθνή ύδατα
– Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι ΗΠΑ «θα χρησιμοποιήσουν βία»
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι:
– Ήδη 13 πλοία έχουν αλλάξει πορεία, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση
– Μέχρι στιγμής, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία επιβίβαση από τις αμερικανικές δυνάμεις
Ισραήλ: Έλεγχο σε ζώνη ασφαλείας βαθιά μέσα στον Λίβανο και ελευθερία δράσης κατά της Χεζμπολάχ - Οι όροι για εκεχειρία
Ο ισραηλινός στρατός επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο ζώνης ασφαλείας βαθιά μέσα στον νότιο Λίβανο σε περίπτωση επίτευξης εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, καθώς και την ελευθερία να πλήττει στρατιωτικές δραστηριότητες της φιλοϊρανικής οργάνωσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.
Οι όροι αυτοί παραπέμπουν στη συμφωνία εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά από τη δίμηνη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, το Ισραήλ διατήρησε στρατιωτική παρουσία σε ορισμένους λόφους του Λιβάνου και προχώρησε σε εκατοντάδες πλήγματα, πάνω από 2.000 σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED.
Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση του Λιβάνου συνεργάστηκε, με μερική επιτυχία, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη συνδρομή ισραηλινών πληροφοριών.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι έχει δώσει εντολή για διεύρυνση της ζώνης ασφαλείας και επέκτασή της προς τα ανατολικά έως το Mount Hermon, περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ισραήλ, Λιβάνου και Συρίας.
Χέγκσεθ: Η Κίνα μας διαβεβαίωσε ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν
Ιράν: Η Τεχεράνη πρότεινε να περνούν ανεμπόδιστα τα πλοία από το Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν
Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.
Η πρόταση φαίνεται να είναι περισσότερο μια χειρονομία καλής θέλησης παρά μια κίνηση που θα μπορούσε από μόνη της να προσφέρει μια άμεση εξέλιξη για εκατοντάδες πλοία που περιμένουν να περάσουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο ο οποίος διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη.
«Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε κίνηση επιτρέπει την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω του καθιερωμένου συστήματος διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), της ναυτιλιακής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.
Η πρόταση είναι το πρώτο εμφανές βήμα ότι η Τεχεράνη κάνει πίσω από πιο επιθετικές ιδέες που έριξε στο τραπέζι τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες περιελάμβαναν την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία και της κυριαρχίας της στα στενά.
Και οι δύο αυτές επιλογές θεωρήθηκαν από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία παραβίαση συνθηκών που διέπουν τη ναυσιπλοΐα.
Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν οδήγησε στη μεγαλύτερη διακοπή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, επειδή σταμάτησαν οι θαλάσσιες μεταφορές στο Ορμούζ λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας μέσω των στενών από το Ιράν.
Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου. Κατάπαυση πυρός για δύο εβδομάδες τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο πόλεμος πλησιάζει προς το τέλος, όμως ο έλεγχος των στενών παραμένει θέμα-κλειδί.
Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το Ιράν θα συμφωνούσε επίσης να απομακρύνει τυχόν νάρκες που μπορεί να έχει τοποθετήσει στην πλευρά του Ομάν ή εάν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία —ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ— να διέρχονται ελεύθερα.
Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης, προϋπόθεση κεντρικής σημασίας σε οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τα στενά.
Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ξεχωριστά πως η πρόταση σημαίνει ότι το Ιράν θα διατηρήσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ εντός των δικών του χωρικών υδάτων ενώ δεν θα παρεμβαίνει στην πλευρά του Ομάν, πράγμα το οποίο όπως είπε έχει στόχο να δείξει καλή θέληση για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη να περιμένει παρόμοια ευελιξία από τις ΗΠΑ.
Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.
Δυτική πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η πρόταση να επιτραπεί σε πλοία να διέρχονται ανεμπόδιστα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν ήταν στα σκαριά αν και δεν είναι σαφές αν υπήρξε κάποια απάντηση από τις ΗΠΑ.
Η πρόταση του Ιράν θα ήταν η πρώτη κίνηση προς την αποκατάσταση του status quo στη διέλευση των στενών, που ίσχυε επί δεκαετίες παρά τις περιοδικές κατασχέσεις πλοίων από το Ιράν.
Το λεγόμενο αμφίδρομο σύστημα διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το οποίο εγκρίθηκε από τη ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ το 1968 με συμφωνία των χωρών της περιοχής, δημιούργησε το παρόν σύστημα διαδρομών πλοίων που διαχωρίζει τους θαλάσσιους διαδρόμους μέσω των χωρικών υδάτων του Ιράν και το Ομάν.
Τα στενά, μια θαλάσσια λωρίδα πλάτους μόλις 34 χιλιομέτρων (21 μιλίων) ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, παρέχει διέλευση από τον Κόλπο στον Ινδικό Ωκεανό και είναι μια κύρια οδός για ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή και άλλα ζωτικής σημασίας αγαθά μεταξύ των οποίων λιπάσματα.
Η σύνοδος των χωρών μελών του IMO αυτήν την εβδομάδα απέρριψε την ιδέα επιβολής διοδίων από το Ιράν για τα πλοία που χρησιμοποιούν τα στενά, που σύμφωνα με τον IMO θα «δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο».
Οι ΗΠΑ επέβαλαν τη Δευτέρα αποκλεισμό στα πετρελαιοφόρα που φεύγουν από ιρανικά λιμάνια και η κυκλοφορία πλοίων ευρύτερα παρέμεινε περίπου στο μηδέν από τις 28 Φεβρουαρίου.
Ιράν: Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» όσο και αυτή στο Ιράν, δηλώνει ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Γαλιμπάφ
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε σήμερα ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν.
«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.
«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε.