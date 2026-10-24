Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε επίσημα χθες Παρασκευή «οργανώσεις εν υπνώσει» των κινεζικών ινστιτούτων Κομφούκιος, που κατ’ αυτόν είχαν εγκατασταθεί σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, «απειλές για την εθνική ασφάλεια».

Τα ινστιτούτα Κομφούκιος σκοπό έχουν να μεταλαμπαδεύουν τον κινεζικό πολιτισμό μέσω της εκμάθησης της γλώσσας και της οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στο εξωτερικό.

Πολλά είχαν συνάψει σχέσεις με πανεπιστήμια, στα οποία ενίοτε είχαν παρουσία επίσημα, με τις κινεζικές αρχές να στέλνουν καθηγητές, παιδαγωγικό υλικό και γενναίες χρηματοδοτήσεις.

«Το Κογκρέσο είχε απαγορεύσει αυτά τα ινστιτούτα Κομφούκιος πριν από μερικά χρόνια, αλλά επέστρεψαν μεταμφιεσμένα, με νέα μορφή», τόνισε ο υπουργός Χέγκσεθ σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν 80 νέοι πυρήνες προπαγάνδας σε 30 πανεπιστήμια, με νέα ονόματα και νέα καταστατικά, αλλά με την ίδια αποστολή: να κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία μας και να κάνουν πλύση εγκεφάλου σε Αμερικανούς φοιτητές», συνέχισε.

Το υπουργείο του, «κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών, εξάρθρωσε συστηματικά καθεμιά από τις οργανώσεις αυτές», είπε ακόμα ο υπουργός.

The War Department has designated Confucius Institutes as a threat to our national security. https://t.co/bvMTUBwGei — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2026

Κάποια από τα ινστιτούτα είχαν διατυπωθεί κατηγορίες πως επιδίδονταν σε προπαγάνδα υπέρ της κινεζικής κομμουνιστικής κυβέρνησης σε ξένα πανεπιστήμια — κάτι που απορρίπτει το Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καυχιέται συχνά για την «πολύ καλή σχέση» του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου τους στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για διάφορα ζητήματα, από την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) ως το εμπόριο και τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Επιβεβαίωσαν εξάλλου ότι θα συναντηθούν ξανά μέσα στη χρονιά.