Ο υπουργός Πολέμου της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του δράστη επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Τέξας (νότια), που είχε διαπραχθεί το 2009, θα είναι δημόσια.

«Θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει, (σ.σ. η εκτέλεση) θα είναι δημόσια», είπε ο Πιτ Χέγκσεθ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στο Πεντάγωνο μέσω X.

Secretary Hegseth was asked about the execution of Nidal Hasan: “No-brainer—execution by firing squad… Of course we’re doing it at Fort Hood. We’re going to do it at 1 o’clock—which is when he did it. It’s going to be soldiers with rifles executing the firing squad.” — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 8, 2026

Ο Νιντάλ Χάσαν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, και είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους.

Ο πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.