Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής. Μαζί του θα καταθέσει και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Νταν Κέιν, σε μια χρονική στιγμή που ο πόλεμος δείχνει να «βαλτώνει», παρά την παράταση της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ, ένα ιδιαίτερα διχαστικό μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, δέχεται έντονες επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς οι οποίοι αναμένεται να στρέψουν τα βέλη τους στο δυσθεώρητο κόστος του πολέμου με το Ιράν, στη ραγδαία εξάντληση των κρίσιμων πυρομαχικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στον βομβαρδισμό σχολείου που προκάλεσε τον θάνατο παιδιών. Παράλληλα, ορισμένοι νομοθέτες ενδέχεται να θέσουν ερωτήματα για τον βαθμό ετοιμότητας του στρατού απέναντι στις επιθέσεις ιρανικών drones, ορισμένα εκ των οποίων κατάφεραν να διαπεράσουν την αμερικανική αεράμυνα, προκαλώντας απώλειες και τραυματισμούς σε Αμερικανούς στρατιώτες.

Τα Κύρια σημεία της Αντιπαράθεσης:

Έλλειψη ενημέρωσης: Από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου, βουλευτές και των δύο κομμάτων διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση δεν παρέχει την καθιερωμένη ροή διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Κογκρέσο.

Συνταγματικό ζήτημα: Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια (ακόμα και από Ρεπουμπλικάνους) για το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου, όπως προβλέπει το Σύνταγμα για την κήρυξη πολέμου.

Οικονομικό κόστος: Η διεθνής κοινή γνώμη και οι Αμερικανοί πολίτες πιέζονται από την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές των καυσίμων.

Στρατηγικό αδιέξοδο: Παρά την εκεχειρία τριών εβδομάδων, η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, αναπτύσσοντας τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή, κάτι που είχε να συμβεί πάνω από 20 χρόνια.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ενός ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διαδρόμου για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, προκαλώντας πονοκέφαλο στους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών τους στην περιοχή, αναπτύσσοντας τρία αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ επιτέλους θα παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων αυτή την εβδομάδα. Έχει έρθει η ώρα να δώσει απαντήσεις για έναν πόλεμο που ξεκίνησε από επιλογή», σχολίασε η Δημοκρατική βουλευτής Μάγκι Γκούντλαντερ.

Οι στρατιωτικοί χειρισμοί του Χέγκσεθ έχουν δυσαρεστήσει τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν ήδη δρομολογήσει έξι προσπάθειες καθαίρεσής του, αν και οι πιθανότητες επιτυχίας των κινήσεων αυτών κρίνονται ελάχιστες.

Την ίδια ώρα, επικρατεί έντονος εκνευρισμός σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών Ρεπουμπλικάνων, για την παράκαμψη του Κογκρέσου από την κυβέρνηση. Οι επικριτές τονίζουν ότι η έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων έγινε χωρίς την απαιτούμενη διαβούλευση, παραβιάζοντας το αμερικανικό Σύνταγμα που ορίζει ότι η επίσημη κήρυξη πολέμου προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του νομοθετικού σώματος.

Η σημερινή ακρόαση επισήμως αφορά το αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξηθεί κατά 42% ο αμυντικός προϋπολογισμός, προκειμένου να φτάσει το 2027 το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια.