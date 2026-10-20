Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση της Ουκρανίας στο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink του Ίλον Μασκ, αποδίδοντας τα όποια ζητήματα στη συμμόρφωση του Κιέβου με τους εταιρικούς κανόνες της πλατφόρμας.

Κληθείς να τοποθετηθεί για τη χρήση του Starshield, της εξειδικευμένης στρατιωτικής εκδοχής του δικτύου για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ο Χέγκσεθ σημείωσε: «Δεν έχουμε περιορίσει τίποτα. Υπάρχουν όροι παροχής υπηρεσιών που πρέπει τελικά να τηρούνται, και σε αυτό το πλαίσιο η Starlink έχει την επιλογή να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις».

Συμπλήρωσε, παράλληλα, για τη στάση της Ουάσινγκτον: «Αλλά, δεν έχει αλλάξει τίποτα κατά τη γνώμη μας. Δεν έχουμε εκδώσει καμία οδηγία, ούτε κάτι παρόμοιο. Και προφανώς ευχόμαστε στους Ουκρανούς να έχουν επιτυχία».

Στο πλαίσιο των ίδιων δηλώσεων, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τα εκεί σταθμεύοντα αμερικανικά στρατεύματα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την κατ’ ιδίαν επαφή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρνούμενος ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενο του διαλόγου τους.

«Ήμουν εκεί καθώς επισκεπτόμουν τα στρατεύματά μας και είχα την ευκαιρία να μιλήσω στον πρωθυπουργό. Φυσικά, το περιεχόμενο της συζήτησής μας δεν είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσω, ωστόσο υπήρξαν καλοί εταίροι και το εκτιμώ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά στους εκπροσώπους του Τύπου.