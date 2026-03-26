Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες καταστρέφουν συστηματικά ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες —όπως υποστήριξε— είχαν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν με αμερικανικά κεφάλαια που είχαν σταλεί στην Τεχεράνη επί προεδρίας Ομπάμα. Τ

«Αυτά είναι γεγονότα τα οποία θα μπουν στα βιβλία της Ιστορίας — αυτά είναι γεγονότα που θα μείνουν στην Ιστορία. Πολλά από τα ιρανικά στρατιωτικά εργοστάσια και τις βάσεις που καταστρέφουμε συστηματικά, χρηματοδοτήθηκαν από τις παλέτες με αμερικανικά μετρητά που ο Ομπάμα έστειλε αεροπορικώς στην Τεχεράνη», είπε, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πιτ Χέγκσεθ, κατηγορώντας ξανά τα μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο κάλυψης των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη ιρανική επίθεση κατά της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία, σημείωσε ότι εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι, οι οποίοι δεν κατάφεραν να πλήξουν στόχο σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση όσους θεωρούν ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή.

«Η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο πυραύλους που απέτυχαν να χτυπήσουν έναν στόχο σε απόσταση 4.000 χλμ. Στον κόσμο λέω ότι το Λονδίνο απέχει 4.000 χλμ. από το Ιράν. Μας λέτε, λοιπόν, ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για τον κόσμο ή για τις ΗΠΑ; Ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει καλύτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την πίεση προς το Ιράν, «διαπραγματευόμενες με βόμβες», έως ότου ξεκινήσουν ουσιαστικές συνομιλίες, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

«Προσευχόμαστε για μια συμφωνία και χαιρετίζουμε μια συμφωνία», είπε ο Χέγκσεθ.