Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξή του που προβλήθηκε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα καθορίσουν «τους όρους παράδοσης» για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν αυτοί οι όροι.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ».

Σε ερώτηση της εκπομπής CBS 60 Minutes σχετικά με το τι σημαίνει «άνευ όρων παράδοση», ο Χέγκσεθ απάντησε: «Σημαίνει ότι μάχομαι για τη νίκη. Σημαίνει ότι εμείς καθορίζουμε τους όρους. Θα ξέρουμε πότε δεν θα είναι σε θέση να πολεμήσουν. Θα υπάρξει ένα σημείο όπου δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να παραδοθούν. Είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, θα είναι ακατάλληλοι για μάχη. Θα παραδοθούν».