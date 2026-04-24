Το Ιράν έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να επιλέξει σωστά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Επεσήμανε ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του Ιράν και πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα διαρκέσει για όσο είναι απαραίτητο.

Σημείωσε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση μόνο των ΗΠΑ, λέγοντας με νόημα ότι το να είσαι σύμμαχος είναι μια αμφίπλευρη υπόθεση.

«Η Ευρώπη και η Ασία έχουν επωφεληθεί από την αμερικανική προστασία για δεκαετίες, ο καιρός της εκμετάλλευσης τελείωσε», τόνισε, λέγοντας πως η Ευρώπη έχει περισσότερη ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ απ’ ότι οι ΗΠΑ.

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά εκείνοι χρειάζονται τα Στενό του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς, και ίσως θα έπρεπε να αρχίσουν να μιλάνε λιγότερο και να διοργανώνουν λιγότερες φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να μπουν σε μια βάρκα. Αυτή είναι πολύ περισσότερο δική τους μάχη», είπε.

Χέγκσεθ: «Ο ναυτικός αποκλεισμός γίνεται ισχυρότερος κάθε μέρα – Εγκαταλείψτε τα πυρηνικά όπλα ή δείτε το κράτος σας να καταρρέει»

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ «γίνεται όλο και πιο ισχυρός μέρα με τη μέρα».

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας επιβάλλει αυτόν τον αποκλεισμό χωρίς δισταγμό ή δικαιολογίες», λέει, προσθέτοντας ότι ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο θα ενταχθεί στις επόμενες ημέρες.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι η κατάληψη δύο ιρανικών πλοίων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, τα οποία είχαν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια πριν τεθεί σε ισχύ ο αποκλεισμός, δείχνει ότι ο αποκλεισμός «αποκτά παγκόσμια διάσταση».

«Κανείς δεν πλέει από τα Στενά του Ορμούζ προς οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

«Προς το καθεστώς στην Τεχεράνη: Ο αποκλεισμός σφίγγει με την ώρα. Εμείς έχουμε τον έλεγχο. Τίποτα δεν μπαίνει, τίποτα δεν βγαίνει».

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ επανέλαβε τη γραμμή των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα».

«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να αποκηρύξουν τα πυρηνικά όπλα με ουσιαστικό και επαληθεύσιμο τρόπο, ή, αντίθετα, μπορούν να δουν την εύθραυστη οικονομική κατάσταση του καθεστώτος τους να καταρρέει υπό την αμείλικτη πίεση της αμερικανικής δύναμης», τόνισε.