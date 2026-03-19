«Οι ΗΠΑ θα εντείνουν και πάλι σήμερα τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν», δήλωσε ο Πιτ Χέγκσεθ στην ενημέρωσή του για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Και σήμερα, πάλι, θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο επιθέσεων μέχρι στιγμής, όπως συνέβη και χθες», είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα ανακοινώσει ρεκόρ αριθμού επιθέσεων σε προηγούμενες ενημερώσεις.

Επανέλαβε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Αμερικής ήταν επί στόχου και σύμφωνα με το σχέδιο, επισημαίνοντας ότι οι αεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν «ισοπεδωθεί» και η αμυντική του βιομηχανία « έχει καταστραφεί συντριπτικά».

«Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει περισσότερα από 120 ιρανικά πολεμικά πλοία», πρόσθεσε.

«Επιπλέον, τα 11 υποβρύχια του Ιράν εξουδετερώθηκαν», είπε μεταξύ άλλων στην ενημέρωση.

Για το Ιράν είπε ακόμα ότι αποτελεί «άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό, λόγω της επιμονής του στις πυρηνικές φιλοδοξίες.»

Ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «καθορισμένο χρονοδιάγραμμα» ή «καθορισμένη προθεσμία» για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Δεν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτό», προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είναι «εντελώς εντός χρονοδιαγράμματος». «Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον Πρόεδρο να αποφασίσει πότε θα πούμε, “Εντάξει, πετύχαμε τους στόχους μας”… Επομένως, δεν υπάρχει καθορισμένη προθεσμία», συνέχισε.

Κατέληξε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ: “Ευχαριστούμε”».

Στρατιωτικοί και γεωπολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως οι δηλώσεις αυτές, μαρτυρούν μια αμηχανία, ενώ οι απειλές εκατέρωθεν εκτοξεύονται χωρίς κάποιος να διαφαίνεται ότι κερδίζει τον πόλεμο.

Ουσιαστικά, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για μια ισορροπία τρόμου και προπαγάνδας.

Οι λέξεις διαφέρουν από το αποτέλεσμα, αφού το Ιράν, που υποτίθεται ότι είναι πιο αδύνατη χώρα, παρά τα τόσα πλήγματα, μετά από 20 ημέρες πολέμου, συνεχίζει να αμύνεται.