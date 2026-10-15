Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του θανατοποινίτη Νιντάλ Χασάν που δολοφόνησε 13 Αμερικανούς στρατιώτες το 2009, ακυρώντας έτσι την πρωτοφανή απόφαση του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι ο Τραμπ συζήτησε με τον Χέγκσεθ την απόφαση ακύρωσης προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ την ανακοινώσει στο Truth Social.

«Ο υπουργός στηρίζει την απόφαση του προέδρου και οι απόψεις τους ταυτίζονται πλήρως», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ.

Ο Χέγκσεθ είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Νιντάλ Χασάν θα εκτελεστεί από εκτελεστικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου στη βάση Φορτ Χουντ του Τέξας, τον τόπο της επίθεσης του Χασάν το 2009, εκπλήσσοντας πολλούς λέγοντας ότι η εκτέλεση θα μεταδοθεί ζωντανά.

Η απόφαση προκάλεσε οργή στις ΗΠΑ και εκτός της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Χασάν «θα εκτελεστεί, όπως έχει προγραμματιστεί, από εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά».

Πρόκειται για μια πρώτη σημαντική δημόσια ρήξη του Τραμπ με τον Χέγκσεθ, έναν ισχυρό σύμμαχό του. Ωστόσο, δεν είναι μέχρι στιγμής σαφές αν αυτή η ρήξη θα έθετε σε πολιτικό κίνδυνο τον Χέγκσεθ, δεδομένων των ισχυρών δεσμών τους.

Πολλές από τις αντιδράσεις στην ανακοίνωση της εκτέλεσης σε ζωντανή μετάδοση, προήλθαν και από μέλη του ρεπουμπλικάνου κόμματος του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, που κράτησε αποστάσεις στο σχέδιο ζωντανής μετάδοσης του Πενταγώνου.