Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα πλήξουν σκληρά το Ιράν τις επόμενες ώρες, βομβαρδίζοντας σημαντικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στη Φλόριντα. Χωρίς να διευκρινίσει ποιες εγκαταστάσεις θα στοχεύσει ο αμερικανικός στρατός, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα είναι «ισχυρές» και «ξεκάθαρες».

Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα πως η ιρανική ηγεσία θα πάρει μια καλή απόφαση, ώστε να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Χέγκσεθ είπε επίσης πως οι πιλότοι του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache που καταρρίφθηκε στα Στενά του Ορμούζ είναι σε καλή κατάσταση.