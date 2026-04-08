Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης, 8 Απριλίου, στο Πεντάγωνο, έπειτα από την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Αμερικής και Ιράν.

Ο Χέγκσεθ παρουσίασε τη χώρα του ως αδιαμφισβήτητο θριαμβευτή της σύγκρουσης αυτής, ισχυριζόμενος πως το Ιράν ικέτευσε για κατάπαυση του πυρός, καθώς «η Επιχείρηση “Epic Fury” (Επική Οργή) ήταν μια ιστορική επιτυχία».

Μάλιστα, δήλωσε ότι το πυραυλικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει ουσιαστικά καταστραφεί.

«Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 800 αεροπορικές επιδρομές το βράδυ της Τρίτης, καταστρέφοντας την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν», πρόσθεσε.

