Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη (5/5) ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ παραμένει «σε πλήρη ισχύ», καθώς έχει απωθήσει πάνω από 34 πλοία που προσπάθησαν να τον παραβιάσουν.

«Ως άμεσο δώρο από τις ΗΠΑ προς τον κόσμο, έχουμε δημιουργήσει έναν ισχυρό κόκκινο, λευκό και μπλε θόλο πάνω από το στενό», δήλωσε. «Το Ιράν νόμιζε ότι έλεγχε το Στενό του Ορμούζ. Δεν το κάνει. Το Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπο με συντριπτική δύναμη εάν απειλήσει την εμπορική ναυτιλία ή τα αμερικανικά πλοία».

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» διαφέρει από την επιχείρηση «Επική Οργή» και παραμένει ένα «προσωρινό» και «αμυντικό» μέτρο. Συμπλήρωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ «σταθεροποιούν την κατάσταση», αλλά αναμένουν από τον υπόλοιπο κόσμο «να αναλάβει τις ευθύνες του».

Ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν ως μορφή «διεθνούς εκβιασμού», λέγοντας πως είναι «απαράδεκτος».

Επανέλαβε όσα ανέφερε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέσχισαν με ασφάλεια το στενό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτό αποδεικνύει πως «ο διάδρομος είναι ανοιχτός» και ότι το Ιράν βρίσκεται «σε δύσκολη θέση».