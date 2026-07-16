Σε μια πρωτοφανή και ριζοσπαστική κίνηση που προκαλεί έντονες πολιτικές και επιστημονικές συζητήσεις προχώρησε το Πεντάγωνο, καθώς ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη υποχρεωτικών ελέγχων για ανεπάρκεια τεστοστερόνης σε όλο το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τους έφεδρους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε με το σύνθημα «Υπουργείο Υψηλής Τάσης», στοχεύει στη διασφάλιση της μέγιστης επιχειρησιακής ικανότητας των στρατιωτών μέσω εθελοντικών θεραπειών ορμονικής υποκατάστασης.

Η απόφαση αυτή έχει ήδη πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις από Δημοκρατικούς βετεράνους, οι οποίοι κάνουν λόγο για «εμμονή πολιτισμικού πολέμου» και ζητούν την ισότιμη συμπερίληψη των γυναικών.

«Μέγιστη απόδοση» μέσω ιατρικής παρακολούθησης

Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ γνωστοποίησε ότι ενέκρινε το νέο αυτό πρόγραμμα ελέγχου για το στράτευμα. Όπως εξήγησε, η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε με γνώμονα τη διασφάλιση ότι οι στρατιώτες διαθέτουν τα σωστά επίπεδα ορμονών προκειμένου να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σύμφωνα με τις επίσημες διευκρινίσεις του εκπροσώπου του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ:

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα για όλο το εν ενεργεία προσωπικό και τους έφεδρους ηλικίας 30 ετών και άνω.

για όλο το εν ενεργεία προσωπικό και τους έφεδρους ηλικίας 30 ετών και άνω. Για τους στρατιώτες κάτω των 30 ετών, η συγκεκριμένη εξέταση θα είναι προαιρετική .

. Σε όσους εντοπίζονται χαμηλά επίπεδα, θα προσφέρεται η εθελοντική επιλογή να υποβληθούν σε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.

Ο Χέγκσεθ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί προσπάθεια παράκαμψης των κανόνων του στρατού, καθώς η χορήγηση τεστοστερόνης για μη ιατρικούς λόγους, όπως η παράνομη αύξηση μυϊκής μάζας, παραμένει αυστηρά απαγορευμένη. «Δεν πρόκειται για τεχνητή ενίσχυση», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Στο επίκεντρο του «πολιτισμικού πολέμου» οι γυναίκες του στρατού

Η ανακοίνωση δεν άργησε να προκαλέσει την αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τις γυναίκες βετεράνους να πρωτοστατούν στην κριτική. Η Δημοκρατική Γερουσιαστής Τάμι Ντάκγουορθ, βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ και μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε να είναι διαθέσιμος ο έλεγχος ορμονών τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, δεδομένου ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης μειώνονται με την ηλικία και στα δύο φύλα.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Κρίσι Χουλαχάν, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, χαρακτηρίζοντας το μέτρο ως «την τελευταία εμμονή στον πολιτισμικό πόλεμο του Χέγκεθ». Το Πεντάγωνο, όταν ρωτήθηκε αν το πρόγραμμα θα επεκταθεί στις γυναίκες ή αν εξετάζονται αντίστοιχες θεραπείες με βάση τα οιστρογόνα για την εμμηνόπαυση, αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Τα οφέλη και οι σοβαροί ιατρικοί κίνδυνοι

Η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται εν μέρει σύμφωνη με τη λογική του ελέγχου, αλλά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες.

Ο Δρ. Μοχίτ Κέρα, ο οποίος ηγήθηκε επιτροπής του FDA για τη χρήση τεστοστερόνης, ανέφερε στο BBC ότι η εξέταση των ανδρών άνω των 30 ετών είναι σωστή, ωστόσο η έναρξη θεραπείας απαιτεί τεράστια προσοχή.

«Εάν οι νέοι άνδρες λαμβάνουν τεστοστερόνη, μπορεί να τους κάνει στείρους. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί», είπε ο Kέρα.Παράλληλα, καταγράφεται ένας πιθανός αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυστηρή ιατρική επίβλεψη.

Στα βασικά πλεονεκτήματα της ορμονοθεραπείας συγκαταλέγονται η αυξημένη μυϊκή μάζα, η μειωμένη αποθήκευση λίπους, ο χαμηλότερος κίνδυνος κατάθλιψης, καθώς και η βελτίωση της οστικής πυκνότητας σε βάθος χρόνου.

Η κίνηση αυτή του Πενταγώνου ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης, καθώς ο Υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κέννεντυ Jr., και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι καταβάλλουν προσπάθειες να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν τους γιατρούς να συνταγογραφούν ελεύθερα τεστοστερόνη σε άνδρες που τη χρειάζονται.