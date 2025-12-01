Ένα ρεύμα ψυχρού αέρα από τον Καναδά αναμένεται να ρίξει τουλάχιστον 30 εκατοστά χιόνι κατά μήκος μιας περιοχής που εκτείνεται από το Μίσιγκαν έως την κεντρική Νέα Αγγλία και να θέσει σε επιφυλακή για χειμερινές καταιγίδες περισσότερους από 16 εκατομμύρια Αμερικανούς, ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, μετεωρολόγοι.

Η καταιγίδα, η οποία προκάλεσε ήδη χιονοπτώσεις από την Άιοβα έως το Κάνσας σήμερα το πρωί, αναμένεται να ενισχυθεί, καθώς θα κινείται ανατολικά, δήλωσε ο Μετεωρολόγος Ριτς Ότο του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η κακοκαιρία, η οποία θα επηρεάσει το κεντρικό τμήμα των Μεγάλων Πεδιάδων, τα μεσοδυτικά και βορειοανατολικά, αναμένεται να κορυφωθεί από το βράδυ της Δευτέρας έως την Τρίτη.

«Είναι μια πρώτη εικόνα του χειμώνα και υποθέτω είναι καλό εάν σου αρέσει το χιόνι», είπε ο Ότο.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στην Ουάσιγκτον, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βροχές και χιονόνερο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας ακολουθεί μια καταιγίδα που «έντυσε στα λευκά» τμήματα της χώρας, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην Άιοβα, την Ιντιάνα, το Ιλινόις και περιοχές στα μεσοδυτικά, σημείωσε ο μετεωρολόγος.

Η Αστυνομία της Ιντιάνα ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι παγωμένοι δρόμοι και η χαμηλή ορατότητα συνέβαλαν σε μία καραμπόλα 50 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο 70 στο Τερ Οτ το Σάββατο. Στο Σικάγο, το ύψος του χιονιού άγγιξε τα 25 εκατοστά το Σαββατοκύριακο.

Από την πλευρά του, ο Μπράντον Μπάκιγχαμ, ένας μετεωρολόγος της ιδιωτικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Accuweather, προειδοποίησε τους ταξιδιώτες πως οι συνθήκες στο οδικό δίκτυο θα επιδεινωθούν από τη Δευτέρα έως το βράδυ της Τρίτης.

«Το χιόνι ισοδυναμεί με προβλήματα στις μετακινήσεις», τόνισε.