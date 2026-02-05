Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εμπειρία των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία για Αμερικανίδα δημοσιογράφο, η οποία δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί με την χρήση της τουαλέτας στο ξενοδοχείο της.

Ειδικότερα, η Alicia Lewis, είναι παρουσιάστρια και ρεπόρτερ για το Kare 11, τηλεοπτικό κανάλι στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα και πήγε στην Ιταλία για την κάλυψη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει το μπιντέ – Ζήτησε βοήθεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πριν ακόμη ξεκινήσουν οι Αγώνες, η δημοσιογράφος αρχίζει να περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο μπάνιο του ξενοδοχείου της. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλες που αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτι που μάλλον δεν έχει ξαναδεί ποτέ και ήταν ένας απλός μπιντές.

