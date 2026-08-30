Η Ευρώπη οδεύει προς τον χειμώνα με τα αποθέματα φυσικού αερίου να βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πανικό στους εμπόρους ενέργειας.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της ΕΕ βρίσκονταν στο 63% της πληρότητάς τους την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 80% τα προηγούμενα χρόνια, αποτελώντας ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ για αυτή την εποχή του χρόνου.

Με τον τρέχοντα νωθρό ρυθμό πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου, η ΕΕ είναι πιθανό να εισέλθει στη χειμερινή περίοδο θέρμανσης με αποθέματα περίπου κατά ένα πέμπτο χαμηλότερα από τον πενταετή μέσο όρο και στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2013, σύμφωνα με τον Γκρεγκ Μόλναρ (Greg Molnar), αναλυτή φυσικού αερίου και καθηγητή.

«Τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης αυξάνουν φυσικά τον κίνδυνο εντονότερης μεταβλητότητας των τιμών τον χειμώνα», δήλωσε, εξέλιξη που θα μπορούσε να επιδεινωθεί από «κύματα ψύχους ή περιόδους άπνοιας» που αυξάνουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο στη μεταβλητότητα της αγοράς, καθώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά διαθέτει από τα χαμηλότερα επίπεδα εγχώριας χωρητικότητας αποθήκευσης. Συνήθως, το Ηνωμένο Βασίλειο βασίζεται σε εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών από την Ευρώπη ή με δεξαμενόπλοια από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Ο Κρις Ο’Σι (Chris O’Shea), διευθύνων σύμβουλος της Centrica (πολυεθνική εταιρεία ενέργειας), δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είχε «σχεδόν καθόλου φυσικό αέριο αποθηκευμένο» για τον χειμώνα που μας έρχεται.

«Χειμερινός πανικός»

Οι αποθήκες φυσικού αερίου της ΕΕ δυσκολεύονται να πλησιάσουν τον αποδυναμωμένο στόχο του 80% μέχρι την έναρξη του χειμώνα, από τότε που ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου.

Το ψυχρό τέλος του περασμένου χειμώνα και η υψηλότερη από τη συνηθισμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια των θερινών καυσώνων στην Ευρώπη, συνέβαλαν επίσης στην εξάντληση των αποθεμάτων της γηραιάς ηπείρου. Σε μια συνηθισμένη χρονιά, οι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων αποθήκευσης τις γεμίζουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τόσο η ζήτηση όσο και οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Οι τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου «παρέμειναν σχετικά ήρεμες» αυτό το καλοκαίρι με την ελπίδα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα άνοιγαν ξανά και τα χειμερινά αποθέματα θα μπορούσαν να αναπληρωθούν. Ωστόσο, «κανείς δεν περιμένει να συμβεί αυτό σύντομα», σύμφωνα με τον Μπιάρνε Σίλντροπ (Bjarne Schieldrop), επικεφαλής αναλυτή εμπορευμάτων του τραπεζικού ομίλου SEB.

«Ως αποτέλεσμα, η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου έχει περιέλθει σε έναν μικρό χειμερινό πανικό την τελευταία εβδομάδα», πρόσθεσε ο Σίλντροπ. Αν και η Ευρώπη δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει φυσικές ελλείψεις φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα, οι έμποροι αναμένουν υψηλότερες τιμές.

Η τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου έχει σκαρφαλώσει σε υψηλά τριετίας, πάνω από τα €68 ανά μεγαβατώρα (MWh) τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή υπερδιπλάσια από την τιμή στις αρχές του έτους. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της αυξανόμενης προσδοκίας ότι οι έμποροι της αγοράς στην ΕΕ θα χρειαστεί να ανταγωνιστούν με Ασιάτες αγοραστές για να εξασφαλίσουν φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να υποχωρεί.

Χωρίς την επιστροφή των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Μέση Ανατολή, η τιμή αναφοράς της Ευρώπης «θα χρειαζόταν πιθανότατα να κινηθεί πάνω από τα €100/MWh» για να προσελκύσει αρκετές αποστολές φυσικού αερίου ώστε να καλυφθεί η χειμερινή ζήτηση, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs.

Πηγή: Guardian

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