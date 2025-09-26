Ο Peter Akemann, συνιδρυτής της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Treyarch, καταδικάστηκε σε 14 ημέρες ομοσπονδιακή φυλάκιση, 30 ημέρες κατ’ οίκον περιορισμό, 150 ώρες κοινωνικής εργασίας και διατάχθηκε να πληρώσει περίπου $156.000 σε αποζημιώσεις και πρόστιμα, λόγω της παράνομης πτήσης του drone του.

Το περιστατικό συνέβη στις 9 Ιανουαρίου 2025 όταν το drone του (DJI Mini 3 Pro), χτύπησε ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Super Scooper (Canadair CL-415), το οποίο επιχειρούσε στην πυρκαγιά Palisades στο Λος Άντζελες. Η σύγκρουση προκάλεσε ζημιά στην πτέρυγα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα αυτό να τεθεί εκτός υπηρεσίας.

