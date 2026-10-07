Επίσκεψη σε κατάστημα της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus στα δυτικά προάστια της Μόσχας πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/10) ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, μετά τον πρόσφατο διορισμό του στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Σρέντερ έγινε δεκτός με παρατεταμένα χειροκροτήματα από το προσωπικό.

Η νέα αυτή επαγγελματική κίνηση του πρώην καγκελάριου πυροδοτεί νέες επικρίσεις στη Γερμανία και τη Δύση, λόγω των διατηρούμενων στενών δεσμών του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Θερμή υποδοχή στη Μόσχα και δηλώσεις Σρέντερ

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που μετέδωσε το ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι RBC, οι εργαζόμενοι του καταστήματος υποδέχθηκαν τον Σρέντερ με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ο ίδιος, χαμογελώντας πλατιά, απευθύνθηκε στο προσωπικό αναφέροντας:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για να δω αυτή την υπέροχη υπεραγορά, να δω τα αποτελέσματα της δουλειάς σας και να σας γνωρίσω, υπέροχοι συνάδελφοί μου».

Η ρωσική εταιρεία επιβεβαίωσε την επίσκεψη του νέου μέλους του διοικητικού της συμβουλίου.

Βίντεο από την είσοδο του Γκέρχαρντ Σρέντερ, σε κατάστημα της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Hyperglobus:

Η απόσχιση από τη γερμανική Globus και ο διορισμός Σρέντερ

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Hyperglobus διαχωρίστηκε το προηγούμενο έτος από τη γερμανική μητρική εταιρεία Globus Holding. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε επίσημα η τοποθέτηση του Γκέρχαρντ Σρέντερ στο εποπτικό της συμβούλιο.

Ο διορισμός αυτός συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα εντείνει τις πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας μέτρα που αφαιρούν από ξένους ιδιοκτήτες τα δικαιώματα διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία για τις σχέσεις με το Κρεμλίνο

Η νέα αυτή δραστηριοποίηση του Σρέντερ προκαλεί εκ νέου κύμα επικρίσεων, κυρίως στη Γερμανία. Ο πρώην καγκελάριος (1998-2005) έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυστηρής κριτικής για τις διαχρονικά στενές προσωπικές και επιχειρηματικές του σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και για τις θέσεις που ανέλαβε σε ρωσικούς κρατικούς ενεργειακούς κολοσσούς.

Παρά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και τις αλλεπάλληλες κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση, ο Σρέντερ αρνήθηκε να διακόψει πλήρως τους δεσμούς του με τη Μόσχα.