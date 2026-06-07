Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Στα χέρια των Ιταλικών Αρχών βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο ένας διεθνώς καταζητούμενος πακιστανικής καταγωγής ο οποίος είχε στήσει ένα δίκτυο προκειμένου να μεταφέρει παράνομους μετανάστες από την Ελλάδα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ζοugla.gr η σύλληψη έγινε στην περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του ξεκίνησε όταν η Υπηρεσία Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας ενημέρωσε την τοπική Υποδιεύθυνση Ασφάλειας για την πιθανή παρουσία του Πακιστανού υπηκόου στην περιοχή, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Ο συλληφθείς είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια μια συστηματική δράση, εξασφαλίζοντας την παράνομη είσοδο συμπατριωτών του στην Ιταλία από την Ελλάδα.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσε περιλάμβανε αεροπορικά ταξίδια από την Ιταλία προς την Αθήνα, όπου προμηθευόταν πλαστές ιταλικές άδειες διαμονής.

Στην Ελλάδα, παρείχε τις παραποιημένες ιταλικές άδειες διαμονής σε συμπατριώτες του που δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα.

Στη συνέχεια, συνόδευε τους μετανάστες στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, τους εφοδίαζε με εισιτήρια και ταξίδευε μαζί τους πίσω στην Ιταλία, όπου και εισέπραττε το ποσό των 500 ευρώ από το κάθε άτομο για τις υπηρεσίες του.

Για τη δράση του αυτή, ο άνδρας είχε καταδικαστεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές σε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ωστόσο είχε καταφέρει να εξαφανιστεί μέχρι τον πρόσφατο εντοπισμό του.

Οι Ιταλοί αξιοποιώντας τις πληροφορίες των διεθνών διαύλων, εντόπισαν αρχικά μια κατοικία που χρησιμοποιούσε και στη συνέχεια πέρασαν χειροπέδες στον ίδιο την ώρα που βρισκόταν σε ένα τοπικό κέντρο logistics.

Ο καταζητούμενος οδηγήθηκε ήδη στις φυλακές, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοσή του στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στo Zougla.gr Ιταλός αστυνομικός που έχει γνώση της υπόθεσης, οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα προς την Ιταλία, προκειμένου να κατανοήσουν την πραγματική έκταση του εγκληματικού του δικτύου, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι.