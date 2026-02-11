Σκηνές που παρέπεμπαν σε κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε αεροδρόμιο του Σάο Πάολο, όταν αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε αεροσκάφος της LATAM λίγο πριν την απογείωσή του και προχώρησαν στη σύλληψη του κυβερνήτη.

Ο 60χρονος πιλότος, Σέρχιο Αντόνιο Λόπες, φόρεσε χειροπέδες μέσα στο πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος είχε ήδη θέσει σε λειτουργία τους κινητήρες και ετοιμαζόταν για τροχοδρόμηση. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, φέρεται να είναι ο εγκέφαλος οργανωμένου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, το οποίο φέρεται να δρούσε επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια.

Σοκ στο πλήρωμα και τους έκπληκτους επιβάτες

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφουν τη στιγμή της επιχείρησης. Αστυνομικοί διασχίζουν τον διάδρομο του αεροσκάφους, φτάνουν στο πιλοτήριο και απομακρύνουν τον ένστολο κυβερνήτη με χειροπέδες, προκαλώντας σοκ σε πλήρωμα και επιβάτες.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Apertem os Cintos» («Δέστε τις ζώνες ασφαλείας»), που στοχεύει στην εξάρθρωση οργανωμένου δικτύου σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, το φερόμενο κύκλωμα λειτουργούσε με αυστηρή δομή, διακριτούς ρόλους και συστηματική εγκληματική δράση.

BREAKING🚨: 60-year-old LATAM Airlines pilot Sérgio Antônio Lopes was arrested last night, inside the cockpit of his plane at Congonhas Airport (São Paulo) moments before takeoff to Rio de Janeiro. He’s accused of leading an 8+ year child sexual exploitation ring: paying… pic.twitter.com/2zoDlfKfs5 — Officer Lew (@officer_Lew) February 11, 2026



«Το δίκτυο παρουσίαζε απόλυτο συντονισμό και σταθερή επιχειρησιακή μεθοδολογία», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Η Δικαιοσύνη έχει εκδώσει προσωρινά εντάλματα κράτησης για δύο υπόπτους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε κατοικίες στο Σάο Πάολο και στην περιοχή Γκουαραρέμα, με στόχο τη συλλογή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Η ανακοίνωση της LATAM

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η LATAM Airlines Brasil υπογράμμισε ότι έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση της υπόθεσης. Η εταιρεία δήλωσε ότι καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, τόνισε ότι τηρεί αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και επαγγελματικής δεοντολογίας, διαβεβαιώνοντας πως θα συνδράμει με κάθε διαθέσιμο μέσο στην εξέλιξη της έρευνας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς τη βραζιλιάνικη δικαιοσύνη το προσεχές διάστημα.