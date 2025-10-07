Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τη νεοεκλεγείσα Δήμαρχο της πόλης Χέρντεκε στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας πίσω από το περιστατικό αυτό φέρεται να κρύβεται ένα οικογενειακό δράμα.

Η 57χρονη, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς δέχθηκε δεκάδες μαχαιριές έξω από το σπίτι της.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, προς πάσα κατεύθυνση, ενώ τα δύο υιοθετημένα παιδιά της, ένα κορίτσι 17 ετών και ένα αγόρι 15 ετών, έχουν μεταφερθεί για ανακρίσεις.

Ο γιος της αρχικά φέρεται να δήλωσε πως η μητέρα του τραυματίστηκε από ομάδα ανδρών έξω από το σπίτι. Η Αστυνομία όμως τον ανακρίνει πια ως ύποπτο για διάπραξη εγκλήματος.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, το περασμένο καλοκαίρι η Δήμαρχος είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από την κόρη της. Μάλιστα για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε κληθεί και η Αστυνομία.

Η μητέρα των δύο παιδιών που είναι δικηγόρος, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, εξελέγη Δήμαρχος στις 28 Σεπτεμβρίου, με ποσοστό 52,2% στον δεύτερο γύρο των Εκλογών, απέναντι στον Φάμπιαν Χάας του CDU.

Την ίδια στιγμή ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «αποτρόπαια πράξη» την επίθεση αυτή και ζήτησε την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης.