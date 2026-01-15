Σύμφωνα με το NBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές στην ομάδα εθνικής ασφάλειας ότι θα ήθελε οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν να καταφέρει ένα γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς και να μην πυροδοτήσει έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκούσε εβδομάδες ή μήνες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο, και άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο.

«Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό», δήλωσε ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση. Την ίδια στιγμή υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην έχουν όλα τα μέσα στην περιοχή που θα χρειάζονταν για να προστατευτούν από αυτό που οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναμένουν ότι θα ήταν μια επιθετική ιρανική απάντηση».

«Το γεγονός αυτό, θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ να εγκρίνει μια πιο περιορισμένη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, τουλάχιστον αρχικά, διατηρώντας παράλληλα επιλογές για κλιμάκωση», προσθέτουν.

Παράλληλα αποκάλυψαν ότι μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις.

Ερωτηθείς να σχολιάσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων του Τραμπ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε τις δηλώσεις του Προέδρου στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο Τραμπ δήλωσε τότε στους δημοσιογράφους ότι είχε μάθει ότι το ιρανικό καθεστώς είχε σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και είχε σταματήσει τα σχέδια για εκτελέσεις. Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι η στρατιωτική δράση έχει πλέον αποκλειστεί, ο Τραμπ είπε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία».