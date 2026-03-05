Έτοιμοι είναι οι Κούρδοι στο Βόρειο Ιράκ για μια χερσαία επίθεση στο Ιράν, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η εκπρόσωπος των κουρδικών πολιτικών οργανώσεων στο Βόρειο Ιράκ, Χάνα Χουσεΐν Γιαζντάν Πάνα, δήλωσε πως σε αυτή τη φάση «ούτε ένας Πεσμεργκά (μαχητής) δεν έχει μετακινηθεί και κανείς δεν κινείται μόνος του».

Η δήλωση αυτή έγινε, χωρίς να απορρίπτει μια πιθανή εισβολή στο Ιράκ το επόμενο διάστημα.

Τι ζητούν οι Κούρδοι από ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Κούρδοι είναι η μεγαλύτερη εθνότητα στον κόσμο χωρίς δικό της κράτος, ζουν διασκορπισμένοι σε Τουρκία, Ιράκ, Συρία και Ιράν. Παράλληλα, διεκδικούν εδάφη στο δυτικό Ιράν.

Οι Ιρανοί Κούρδοι μαχητές κουβαλούν μια τεράστια ιστορία ένοπλης αντίστασης στην «πλάτη» τους τόσο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και κατά της μοναρχίας του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί.

Πέντε αντικαθεστωτικές κουρδικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ιράκ, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ δημιούργησαν τον «Συνασπισμό Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν», προκειμένου να εμπλακούν και οι ίδιοι στον πόλεμο.

Αυτός ο συνασπισμός αποτελείται από το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK), το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), την Οργάνωση Khabat και την Komala – Toilers of Kurdistan.

Οι οργανώσεις αυτές κατέχουν χιλιάδες έμπειρους και έτοιμους να αναλάβουν δράση μαχητές, οι οποίοι βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων Ιράν – Ιράκ και ελέγχουν τα πάντα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τις τελευταίες ημέρες, οι Κούρδοι του Ιράκ μετέφεραν στρατιώτες από τα στρατόπεδά τους στα σύνορα, για να είναι προετοιμασμένοι για μια πιθανή επίθεση.

Η εκπρόσωπος Χάνα Χουσεΐν Γιαζντάν Πάνα παραδέχτηκε πως «τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί αυτή την εβδομάδα», και σημείωσε: «Δεν είναι θέμα ωρών ή ημερών. Δεν μπορούμε να κινηθούμε αν ο εναέριος χώρος δεν είναι καθαρός. Πρέπει επίσης να δούμε τις αποθήκες όπλων [του καθεστώτος] να καταστρέφονται. Διαφορετικά, θα ήταν αυτοκτονικό».

«Το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ βίαιο, και το πιο προηγμένο όπλο που διαθέτουμε είναι ένα Καλάσνικοφ», ανέφερε στέλνοντας έτσι μήνυμα στην Ουάσιγκτον ότι υπάρχει ανάγκη από νέα όπλα.

Η CIA είχε εξοπλίσει Κούρδους με ελαφρύ οπλισμό πριν την έναρξη του πολέμου

Η CIA έχει ήδη παράσχει μικρά όπλα στις Ιρανικές Κουρδικές Δυνάμεις, στο πλαίσιο ενός μυστικού προγράμματος αποσταθεροποίησης του Ιράν, μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τον τρέχοντα πόλεμο, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την προσπάθεια αυτή.

Οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να βοηθήσουν τους Κούρδους να ξεκινήσουν μια εισβολή στο Ιράν, ή οποιαδήποτε μορφή εξέγερσης εκεί, θα αποτελούσε μια εκπληκτική ανατροπή στον πόλεμο. Εάν η εισβολή ήταν αρκετά μεγάλη, θα μπορούσε να αναγκάσει τις ιρανικές στρατιωτικές μονάδες να αντιδράσουν, επιτρέποντας στα αμερικανικά ή ισραηλινά αεροσκάφη να τις στοχεύσουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις κουρδικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία. Ωστόσο, η Αμερική έχει επίσης τη φήμη ότι εγκαταλείπει τους Κούρδους, μια εθνοτική ομάδα που εκτείνεται σε τμήματα της Τουρκίας, της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν. Μετά τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου το 1991, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθάρρυναν μια κουρδική εξέγερση στο Ιράκ, αλλά στη συνέχεια παρέμειναν αμέτοχες ενώ ο ιρακινός στρατός σφαγίαζε τις Κουρδικές Δυνάμεις.

Ορισμένα άτομα που είναι εξοικειωμένα με τον σχεδιασμό μιας πιθανής κουρδικής εισβολής στο Ιράν εξέφρασαν επιφυλάξεις. Λένε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανατρέψει μια κουρδική δύναμη την Ιρανική Κυβέρνηση, ούτε καν να επηρεάσει σημαντικά το ποιος θα αναλάβει την εξουσία. Η CIA έχει παράσχει μόνο μικρά όπλα στις Κουρδικές Δυνάμεις, οι οποίες δεν διαθέτουν άρματα μάχης ή βαρύ οπλισμό για να ξεκινήσουν μια εισβολή ή να απειλήσουν με τρόπο πειστικό τη θεοκρατική κυβέρνηση στο Τεχεράνη.

Η CIA και η Μοσάντ είναι στο «πλευρό» των Κούρδων

Τραμπ και Νετανιάχου έχουν συνεχή επικοινωνία με τους Κούρδους μαχητές και αυτό αυξάνει την πίεση στο καθεστώς του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπάφελ Ταλαμπανί, αλλά και με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χιτζρί.

«Ο Τραμπ ήταν σαφής στην τηλεφωνική του επικοινωνία. Μας είπε ότι οι Κούρδοι πρέπει να διαλέξουν πλευρά σε αυτή τη μάχη – είτε με την Αμερική και το Ισραήλ είτε με το Ιράν», σχολίασε ανώτερος αξιωματούχος των Κούρδων. «Είναι πολύ επικίνδυνο, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε;».

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έχει ήδη ξεκινήσει να χτυπά κουρδικές ομάδες στο Ιράκ, προκειμένου να τους αποδυναμώσει.

Η Μοσάντ και η CIA, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, παρέχουν πλήρη στήριξη στους Κούρδους και ο στόχος είναι σαφής.

Οι Κούρδοι θα πρέπει να καταλάβουν μια ζώνη μέσα στο Ιράν, έτσι το καθεστώς της χώρας θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

«Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς συνεχίζεται, θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες από τη Μοσάντ και τη CIA», ανέφερε στο Axios Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η ιδέα για την υποστήριξη των Κούρδων προήλθε από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, και στη συνέχεια μπήκε στους σχεδιασμούς και η CIA.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν υποσχεθεί στους Κούρδους στρατιωτική υποστήριξη, αλλά και πολιτική στήριξη, για τη δημιουργία μιας αυτόνομης κουρδικής περιοχής στο μελλοντικό Ιράν, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος.

Τι περιμένουν οι Κούρδοι και δεν προχωρούν σε επίθεση στο Ιράν

Με τα όπλα στα χέρια, έτοιμοι για εισβολή είναι οι Κούρδοι, αλλά περιμένουν το «πράσινο φως» των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Δεν θα κινηθούν αυτόνομα και το έχουν ξεκαθαρίσει.