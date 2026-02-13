Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ διευκρίνισε χθες Πέμπτη (12/2) πως δεν έχει αποφασίσει σχετικά με την απονομή χάριτος που έχει αιτηθεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως «θα έπρεπε να ντρέπεται» που δεν έχει κάνει δεκτό το αίτημα.

«Σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργούν τα σχόλια του προέδρου Τραμπ, ο πρόεδρος Χέρτσογκ δεν έχει αποφασίσει ακόμη για αυτό το θέμα», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού προέδρου. «Το αίτημα του πρωθυπουργού εξετάζεται επί του παρόντος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», αναφέρει.

Υπογραμμίζεται πως «αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα εξετάσει το αίτημα» με μοναδικό γνώμονα «το συμφέρον του Κράτους του Ισραήλ» και «χωρίς να επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιασδήποτε μορφής».

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες Πέμπτη πως θεωρεί ότι πρέπει να απονεμηθεί χάρη στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για διαφθορά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος του Ισραήλ θα «έπρεπε να ντρέπεται» που δεν το έχει κάνει.