Ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Chevron ανακοίνωσε την επέκταση της δραστηριότητάς του στη Βενεζουέλα, μέσω της απόκτησης νέων πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην περιοχή του Ορινόκο. Παράλληλα, ο όμιλος σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή του στη χώρα, υπερδιπλασιάζοντάς την σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, η Petroindependencia, στην οποία η Chevron συμμετέχει με ποσοστό 49%, προγραμματίζει επενδύσεις άνω των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία. Στόχος είναι η παραγωγή να φτάσει περίπου τα 600.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

Οι επενδύσεις αφορούν τρεις κοινές εταιρείες

Ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Μάικ Ουίρτ, διευκρίνισε αργότερα στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν αφορά αποκλειστικά την Petroindependencia. Πρόκειται για ένα συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα που θα κατανεμηθεί στις τρεις κοινοπραξίες της Chevron στη Βενεζουέλα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι κατέληξε σε συμφωνίες με τις αρχές της Βενεζουέλας για τις τρεις αυτές επιχειρηματικές οντότητες. Όπως υπογράμμισε, οι συμφωνίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, την ανάπτυξη έργων και την ενίσχυση της παραγωγής, με έμφαση σε μακροπρόθεσμες και ανταγωνιστικές επενδύσεις.

Ο Μάικ Ουίρτ δήλωσε ότι η Chevron δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα για περισσότερα από 100 χρόνια και ότι η διεύρυνση της παρουσίας της αντανακλά την εμπιστοσύνη της στις μεγάλες δυνατότητες των πετρελαϊκών πόρων της χώρας και στη δυνατότητα διατήρησης επενδύσεων για πολλές δεκαετίες.

Αύξηση της παραγωγής

Η Chevron έχει ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο στην παραγωγή της στη Βενεζουέλα. Τον Ιανουάριο η μέση ημερήσια παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 240.000 βαρέλια, ενώ τον Ιούλιο είχε αυξηθεί στα 270.000 βαρέλια.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εταιρείας, η συνολική παραγωγή των τριών κοινοπραξιών έχει αυξηθεί κατά περίπου 15% από την αρχή του 2026.

Ο Ουίρτ εκτίμησε ότι η προσθήκη περίπου 300.000 βαρελιών ημερησίως μέσα στα επόμενα χρόνια αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αύξηση για τον πετρελαϊκό κλάδο. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι υποδομές της Chevron στη Βενεζουέλα βρίσκονται πιθανότατα σε καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες εγκαταστάσεις της χώρας.

Η αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής

Οι εξελίξεις συνδέονται και με τη μεταβολή της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στο αργό της χώρας το 2019 χαλάρωσε το 2023, όταν δόθηκαν άδειες σε εταιρείες για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε τις άδειες, με εξαίρεση εκείνη που αφορούσε τη Chevron. Η συγκεκριμένη εξαίρεση επέτρεψε στην αμερικανική εταιρεία να διατηρήσει κυρίως τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητές της στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Ουίρτ, η απόφαση για ενίσχυση της παρουσίας της Chevron συνδέεται με τις εγγυήσεις που έδωσαν οι αρχές της Βενεζουέλας στους επενδυτές. Όπως ανέφερε, υπήρξε πρόοδος στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, καθώς και ενισχυμένες εγγυήσεις σε συμβατικό και οικονομικό επίπεδο, γεγονός που δημιούργησε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων.

Συμφωνία και της ιταλικής Eni

Παράλληλα με τις ανακοινώσεις της Chevron, σημαντική συμφωνία για τον πετρελαϊκό τομέα της Βενεζουέλας υπέγραψε και ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, ανακοίνωσε ότι η Eni κατέληξε σε συμφωνία με τη Βενεζουέλα, βάσει της οποίας αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα εκμετάλλευσης του πετρελαϊκού κοιτάσματος Junin 5. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ βρισκόταν στο Καράκας για επαφές με τις αρχές της Βενεζουέλας. Κατά την άφιξή του είχε προαναγγείλει την ανακοίνωση αρκετών συμφωνιών από ενεργειακές εταιρείες.

Τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, τα οποία υπολογίζονται σε περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια. Παρά τον τεράστιο αυτό πλούτο, η σημερινή παραγωγή της χώρας παραμένει σχετικά χαμηλή και διαμορφώνεται περίπου στα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η παραγωγή είχε φτάσει στο ιστορικό της υψηλό, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Ο Κρις Ράιτ εκτίμησε ότι η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέχρι το τέλος της δεκαετίας.