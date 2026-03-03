Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα (3/3), ότι η επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ ήταν «αμυντική ενέργεια», έπειτα από έναν και πλέον χρόνο ακατάπαυστων ισραηλινών πληγμάτων, παρά το γεγονός ότι επισήμως εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

«Επί δεκαπέντε μήνες, η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου συνεχίζεται με δολοφονίες, καταστροφές κάθε είδους και εγκληματικές πράξεις», τόνισε το σιιτικό κίνημα, χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στην δολοφονία το Σάββατο (28/2) του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, αντίθετα με προηγούμενο μήνυμα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP