«Η Χεζμπολάχ δεν θα αποδεχθεί μια μερική κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλο-ιρανικής οργάνωσης, απειλώντας με αντίποινα, στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της.

«Δεν θα αποδεχθούμε καμία μερική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», διαβεβαίωσε ο Μαχμούντ Κομάτι σε γραπτή ανακοίνωσή του. «Ο σιωνιστής εχθρός πρέπει να ξέρει ότι κάθε επίθεση στα προάστια της Βηρυτού μπορεί να προκαλέσει πιο ισχυρή απάντηση εκ μέρους της Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ έδωσαν την έγκριση στις ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι προπύργιο της Χεζμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί στο ισραηλινό έδαφος.