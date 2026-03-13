Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές απειλές για τη δολοφονία του είναι «ασήμαντες» και ότι η οργάνωση είναι προετοιμασμένη για «μακρά και υπαρξιακή σύγκρουση».

Κάλεσε επίσης την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει να κάνει παραχωρήσεις χωρίς ανταλλάγματα, αναφερόμενος προφανώς στην απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται πως η ένταση κλιμακώθηκε μετά τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε αντίποινα για τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, προκαλώντας ισραηλινή επίθεση.