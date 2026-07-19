Tο φιλο-ιρανικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου πραγματοποίησε το Σάββατο ομαδικές κηδείες 40 μαχητών του που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σε χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στο όριο του τομέα που κατέχουν ισραηλινά στρατεύματα.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει τον συνολικό αριθμό των απωλειών στις τάξεις της κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ωστόσο οργανώνει τακτικά τελετές κηδείας για μέλη της, κυρίως σε περιόδους σχετικής ηρεμίας.

Lebanon’s Hezbollah group on Saturday held a mass funeral in Majdal Selm for dozens of fighters killed in the recent fighting with Israel pic.twitter.com/kbY48QH2XG — The New Region (@thenewregion) July 18, 2026

Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τον στρατό του Ισραήλ στα τέλη Ιουνίου. Έναυσμα του πολέμου ήταν τα πυρά του κινήματος εναντίον της ισραηλινής επικράτειας τη 2η Μαρτίου για να «εκδικηθεί» τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

Κηδείες στο κατεστραμμένο χωριό Ματζντάλ Σελμ

Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν στο χωριό Ματζντάλ Σελμ, το οποίο υπέστη εκτεταμένες καταστροφές κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψε πομπή μαύρων οχημάτων που μετέφεραν φέρετρα καλυμμένα με τις κίτρινες σημαίες της Χεζμπολάχ προς το τοπικό νεκροταφείο.

More to come!

Southern Lebanon: Funeral today for 45 Hezbollah operatives in the village of Majdal Salim. pic.twitter.com/clkia7PCBn — Gameover 🇦🇺🇮🇱 (@MarkoS2075) July 18, 2026

Γυναίκες ντυμένες στα μαύρα κρατούσαν φωτογραφίες των νεκρών, πολλοί από τους οποίους απεικονίζονταν με στρατιωτικές στολές, ενώ άλλες κρατούσαν εικόνες του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Οι σοροί παρέμεναν άταφες λόγω των συγκρούσεων

Σε ανακοίνωση που απευθυνόταν στους υποστηρικτές της Χεζμπολάχ στην κοινότητα, αναφέρονταν τα ονόματα 39 πεσόντων μαχητών, καθώς και τεσσάρων αμάχων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο και ενός ακόμη πολίτη που πέθανε από φυσικά αίτια.

Οι σοροί δεν είχαν ταφεί νωρίτερα, καθώς οι συνθήκες του πολέμου δεν επέτρεπαν την πραγματοποίηση των τελετών. Σύμφωνα με το σιιτικό έθιμο, σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται προσωρινή ταφή έως ότου καταστεί δυνατή η οργάνωση της τελικής κηδείας ή η μεταφορά του νεκρού στον τόπο που είχε επιθυμήσει.

Εύθραυστη η κατάπαυση του πυρός

Οι κηδείες πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζοζέφ Αούν, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την ενίσχυση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Παρά την εκεχειρία, η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα σε περιοχές του Λιβάνου και διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε τμήματα του νότιου Λιβάνου.