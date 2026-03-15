Χερσαίες μονάδες του στρατού του Ισραήλ σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χεζμπολάχ σε μάχες στον νότιο Λίβανο, ανέφερε χθες το ισραηλινό γενικό επιτελείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, καταστράφηκαν επίσης υποδομές, «συμπεριλαμβανομένων αποθήκης όπλων, κέντρου διοίκησης και θέσεων παρατήρησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».

Διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις από την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή της Ραμπ ελ Θαλαθίν, δυτικά των κατεχομένων υψιπέδων του Γκολάν, με σκοπό να καταστραφούν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ και να διωχτούν από την περιοχή οι μαχητές του λιβανικού κινήματος που πρόσκειται στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι η «βόρεια διοίκηση» θα ενισχυθεί περαιτέρω την ερχόμενη εβδομάδα με την ανάπτυξη της λεγόμενης ταξιαρχίας Γκολάνι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του νοτίου Λιβάνου που βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε χθες για ακόμη μια φορά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Χεζμπολάχ: Μάχες με τις δυνάμεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες Σάββατο το βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στην κοινότητα Χιάμ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Οι μάχες άρχισαν στις 21:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ήταν «απευθείας», με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες», ανέφερε ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολάχ πρόσθεσε ότι στοχοποίησε ισραηλινές δυνάμεις σε τρία παραμεθόρια χωριά.