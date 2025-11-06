Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα» να υπερασπιστεί τον Λίβανο απέναντι στις ισραηλινές επιθέσεις, τονίζοντας παράλληλα πως στηρίζει τον λιβανικό στρατό σε κάθε ενέργειά του.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία μορφή πολιτικής διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ, ενώ υπογραμμίζει ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις εντός του λιβανικού εδάφους συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Στην «ανοιχτή επιστολή» που απευθύνει προς τον λαό και την κυβέρνηση του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι σέβεται τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου 2024, ωστόσο διατηρεί το δικαίωμά της «να απαντήσει σε έναν εχθρό που επιμένει να φέρνει τον πόλεμο στη χώρα μας».

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, διέταξε τον στρατό να απαντήσει σε κάθε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στο νότιο τμήμα της χώρας. Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες μετά την είσοδο ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος, όπου σκοτώθηκε ένας δημοτικός υπάλληλος — περιστατικό που χαρακτηρίστηκε από τη Βηρυτό ως ευθεία παραβίαση της εκεχειρίας.

«Υπερασπιζόμαστε το έθνος μας απέναντι στην κατοχή και τις επιθέσεις, στο πλευρό του στρατού και του λαού μας», αναφέρει η ανακοίνωση, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας «απέναντι σε έναν εχθρό που επιχειρεί να υποτάξει τη χώρα μας».

Η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, είχε στόχο να τερματίσει τη σύγκρουση που ξέσπασε μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ωστόσο, οι επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων δεν έχουν σταματήσει, με το Τελ Αβίβ να επικαλείται «συνεχιζόμενη απειλή» από τη Χεζμπολάχ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: The Straits Times