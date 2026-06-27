Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε κατηγορηματικά τη συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν το Ισραήλ και ο Λίβανος στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη», «ταπεινωτική» και «παράδοση της εθνικής κυριαρχίας».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, συνιστά υπέρβαση «κόκκινων γραμμών».

Οι δηλώσεις του έρχονται μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος παρουσίασε τη συμφωνία ως το πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της κυριαρχίας του λιβανικού κράτους.

Χεζμπολάχ: «Απορρίπτεται το αμερικανικό σχέδιο»

Μιλώντας δημόσια, ο Κάσεμ υποστήριξε ότι το κείμενο που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον δεν δεσμεύει ούτε τον Λίβανο, ούτε τη Χεζμπολάχ.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία:

αποτελεί «πλήρη υποχώρηση απέναντι στις ισραηλινές απαιτήσεις»,

παραχωρεί, κατά τον ίδιο, πολιτικά και στρατιωτικά πλεονεκτήματα στο Ισραήλ,

υπονομεύει την εθνική κυριαρχία του Λιβάνου,

και δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη διευθέτηση της κρίσης.

Αντί αυτής, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι το μόνο αποδεκτό πλαίσιο είναι το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο κατά την οργάνωση, προβλέπει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης χωρίς να επιβάλλει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ως προϋπόθεση για την αποχώρηση του Ισραήλ.

«Ο αφοπλισμός είναι κόκκινη γραμμή»

Το πλέον ηχηρό μήνυμα του Κάσεμ αφορούσε το ζήτημα του οπλισμού της οργάνωσης.

«Η αποχώρηση του Ισραήλ από κάθε σπιθαμή λιβανικού εδάφους πρέπει να γίνει χωρίς όρους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση που να συνδέει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων με την παράδοση των όπλων της Χεζμπολάχ.

Η θέση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με όσα προβλέπει το αμερικανικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προβλέπει σταδιακή ενίσχυση του λιβανικού στρατού ως αποκλειστικού φορέα ασφάλειας και διαδικασία αφοπλισμού των ένοπλων οργανώσεων, με βασικό στόχο τη Χεζμπολάχ.

Τι προβλέπει η συμφωνία της Ουάσιγκτον

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζεται ως ένα πρώτο βήμα προς μία ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές:

προβλέπεται η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

ο λιβανικός στρατός αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στον νότο,

δημιουργείται μηχανισμός εφαρμογής και επιτήρησης,

ενώ ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με την ασφάλεια και τη μεθοριακή σταθερότητα.

Ωστόσο, η εφαρμογή της συμφωνίας θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη χωρίς τη συναίνεση της Χεζμπολάχ, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική στρατιωτική ισχύ και πολιτική επιρροή στο εσωτερικό του Λιβάνου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

Τι σημαίνει η νέα σύγκρουση για το μέλλον της εκεχειρίας και της σταθερότητας στον Λίβανο

Λιβανικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι οι δηλώσεις του Κάσεμ ενισχύουν το ήδη βαθύ πολιτικό ρήγμα ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και την κυβέρνηση της Βηρυτού.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι αποφάσεις για τον πόλεμο και την ειρήνη πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά από το λιβανικό κράτος, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του κρατικού στρατού και να αποκαταστήσει την αποκλειστική κρατική αρμοδιότητα στα ζητήματα ασφάλειας.

Η Χεζμπολάχ, αντίθετα, υποστηρίζει ότι τα όπλα της αποτελούν αναγκαίο μέσο αποτροπής απέναντι στο Ισραήλ και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε σχέδιο που θα περιορίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα

Οι δηλώσεις του Ναΐμ Κάσεμ καταδεικνύουν ότι, παρά τη διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, η εφαρμογή της συμφωνίας της Ουάσιγκτον θα βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρά εμπόδια.

Η δημόσια απόρριψή της από τη Χεζμπολάχ αυξάνει την αβεβαιότητα για το εάν θα μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία αποκλιμάκωσης στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, καθώς το κεντρικό ζήτημα του αφοπλισμού της οργάνωσης παραμένει το βασικό σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στις αμερικανικές επιδιώξεις, τη λιβανική κυβέρνηση και τον φιλοϊρανικό άξονα.