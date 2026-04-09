Ο Αλί Φαγιάντ της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η οργάνωση απορρίπτει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, καλώντας τη λιβανική κυβέρνηση να απαιτήσει κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε περαιτέρω ενεργειών.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο.

Ο Φαγιάντ δήλωσε ότι η θέση της λιβανικής κυβέρνησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από το λιβανικό έδαφος και η επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.