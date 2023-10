Ο αναπληρωτής ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δηλωσε σήμερα πως η οργάνωση δεν θα επηρεαστεί από τις εκκλήσεις να μείνει στο περιθώριο της συνεχιζόμενης σύρραξης ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, λέγοντας πως το κίνημα είναι «πλήρως έτοιμο» να συνεισφέρει στις μάχες.

«Οι παρασκηνιακές εκκλήσεις προς εμάς από μεγάλες δυνάμεις, αραβικές χώρες, απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών, που μας λένε άμεσα και έμμεσα να μην παρέμβουμε δεν θα έχουν αποτέλεσμα», δήλωσε σε υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

«Η Χεζμπολάχ γνωρίζει πολύ καλά τα καθήκοντά της. Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι, πλήρως έτοιμοι, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις λεπτό το λεπτό», είπε ο Κάσεμ.

Sheikh Naeem Qassem in a solidarity stand with the people of #Gaza and their resistance in the southern suburb of Beirut:

“We #Hezbollah are contributing to the confrontation, and we are closely following the situation, and when the time comes for any action we will take it. pic.twitter.com/vOawftFKHq

— سرباز مھدی|| Sarbaz e Mehdi🇵🇰🇰🇼🇮🇷🇮🇶 (@Sarbazrehbar) October 13, 2023

