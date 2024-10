Η Χεζμπολάχ έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα ένα παλιό ηχογραφημένο μήνυμα του ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Σε αυτή την ηχογράφηση, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της λιβανέζικης οργάνωσης που σήμερα βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό πότε είχε γίνει η ηχογράφηση.

Σε αυτή, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, ο Νασράλα απευθύνεται σε μαχητές της οργάνωσης ενώ πραγματοποιούσαν στρατιωτικούς ελιγμούς.

«Βασιζόμαστε σε εσάς, την παρουσία σας, το αίμα σας και τη τζιχάντ σας για να υπερασπιστείτε τον λαό σας, τους συγγενείς σας (…) αυτήν την ιερή γη και αυτό τον ευγενή λαό», ακούγεται ο Νασράλα να λέει.

⚡️⭕️ #Lebanon: The Islamic Resistance’s War Media publishes the speech of the martyred Secretary-General Sayyed Hassan Nasrallah to the Mujahideen during one of the military maneuvers :

We all look up to you, to your bright minds, your faithful hearts, and your strong young arms… pic.twitter.com/k8lg5EGeUY

— Middle East Observer (@ME_Observer_) October 13, 2024

