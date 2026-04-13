Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, εκφώνησε ομιλία στην οποία προειδοποίησε ότι το Ισραήλ στοχεύει στην επίτευξη των επεκτατικών του επιδιώξεων στον Λίβανο και την περιοχή.

Ο Κασέμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου στοχεύει στην υλοποίηση του προγράμματος του «Μεγάλου Ισραήλ», πιέζοντας για την ενσωμάτωση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, της Γάζας και τμημάτων γειτονικών χωρών όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και η Αίγυπτος.

Ο επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης δήλωσε ότι οι μαχητές του αποκρούουν μια κατοχή σε μια εποχή που η διπλωματία δεν έχει αποδώσει καρπούς, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει τον Λίβανο και να εισβάλλει στις νότιες πόλεις του με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Η διπλωματία είναι μάταιη»

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απέρριψε σθεναρά την ιδέα των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσπάθειες «μάταιες».

Το Ισραήλ πρόκειται να ξεκινήσει επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Λίβανο την επόμενη εβδομάδα, αφότου ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, είχε το Σαββατοκύριακο την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με την Λιβανέζα ομόλογό του, Νάντα Χαμαντέ Μουαουάντ.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να οδηγεί τον Λίβανο προς αυτή την προσέγγιση χωρίς εσωτερική συναίνεση μεταξύ των συνιστωσών του, κάτι που δεν έχει συμβεί», δήλωσε ο Κασέμ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, λέγοντας ότι το Ισραήλ προσπαθεί να δημιουργήσει χάσμα μεταξύ του λαού του Λιβάνου. «Ας αντιμετωπίσουμε μαζί την επιθετικότητα και μετά μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση για το μέλλον και για τα πάντα», είπε.

«Η επικράτεια του Λιβάνου δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα μέτρο»

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ τόνισε ότι το σχέδιο του Ισραήλ για τη δημιουργία μιας «νεκρής ζώνης» (buffer zone) στον νότιο Λίβανο μέσω της κατεδάφισης όλων των κτηρίων στα συνοριακά χωριά θα αποτύχει.

«Η επιστροφή (των εκτοπισμένων κατοίκων) και η ανοικοδόμηση είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για τον τερματισμό της επιθετικότητας πριν από οτιδήποτε άλλο», δήλωσε. «Όλα αυτά θα ανοικοδομηθούν. Όλα αυτά θα είναι έδαφος του Λιβάνου. Η επικράτεια του Λιβάνου δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα μέτρο».