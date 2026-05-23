H ηγεσία της Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στη σταθερή δέσμευση του Ιράν για τη διατήρηση των συμμαχικών του δεσμών στον Λίβανο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πτυχές της νέας διπλωματικής πρότασης για την κατάπαυση του πυρός.

Για την ακρίβεια, η οργάνωση έκανε γνωστό ότι ο γενικός της γραμματέας, Ναΐμ Κάσεμ, έγινε αποδέκτης επιστολής από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Στο συγκεκριμένο κείμενο, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας παρείχε ρητές διαβεβαιώσεις ότι η χώρα του δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποσύρει την υποστήριξή της προς τα κινήματα που μάχονται στην περιοχή, τοποθετώντας μάλιστα τη Χεζμπολάχ στην πρώτη γραμμή αυτών των δυνάμεων.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως η κινητικότητα αυτή συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες περιφερειακές διαπραγματεύσεις, καθώς η ανακοίνωση ρίχνει φως και στην τελευταία πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη με αποδέκτη την Ουάσιγκτον, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω των διπλωματικών διαύλων του Πακιστάν που εκτελεί χρέη μεσολαβητή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέτωπο του Λιβάνου. Όπως διευκρινίζεται από τη Χεζμπολάχ, στο ιρανικό κείμενο προκρίθηκε ως βασική προϋπόθεση το αίτημα να συμπεριληφθεί οπωσδήποτε και ο Λίβανος στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκεχειρίας, διαμορφώνοντας έτσι νέα δεδομένα στο τραπέζι των διεθνών συνομιλιών.