Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην οποία δίνει κατάθεση σήμερα η Χίλαρι Κλίντον, για τις φερόμενες σχέσεις της ίδιας και του συζύγου της με τον Τζέφρι Έπστιν, διέκοψαν τη διαδικασία αφού δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία της συνάντησης, η οποία υποτίθεται ότι γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λορίν Μπέμπερτ, από το Κολοράντο, έστειλε μια φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ακροδεξιό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον, ο οποίος την ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας την πηγή του.

Hillary Clinton deposition involving Jeffrey Epstein questions paused after an unauthorized photo from inside the room was shared online. pic.twitter.com/FHtpQyWSZR — Only in America (@onlyinamerica25) February 26, 2026



Ο Νικ Μέριλ, σύμβουλος του ζεύγους Κλίντον, είπε στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η ακρόαση, ότι η διαδικασία διακόπτεται μέχρι να διαπιστωθεί από πού προήλθε η φωτογραφία και «για ποιον λόγο είναι δυνατόν τα μέλη του Κογκρέσου να παραβιάζουν τους κανόνες» της Βουλής.

Η ακροαματική διαδικασία δεν είναι δημόσια, όμως το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Κλίντον θα δοθεί στη δημοσιότητα, πιθανότατα αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού καταθέσει και ο Μπιλ Κλίντον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ